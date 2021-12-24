Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dövizle ilgili çarpıcı sorular

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çok sert açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi. Doların rekor kırması ve sonrasında düşüyle ilgili sert açıklamalarda bulundu:

“Benden trollere son uyarılar: Tehdidi, yalanı, iftirayı bırakın. Ülkemiz için doğru olanı bilimsel olanı yapın. 3 aydır “Faiz günahtır. Dolar artarsa artsın. Bizim işimiz dolarla mı, biz Çin modeline geçiyoruz. Dolar artsın, ucuz işgücü olacak” dediniz, doları arttırdınız.

Sonra tam 180 derece çark ettiniz. Ve insanlara gelin paranızı yatırın size Dolar artışı kadar ekstra faiz faiz faiz verelim deyip faizi arttırdınız. Bu sefer de doları düşürdünüz.

Soru şu: Madem yapabiliyordunuz: Neden Dolar/TL’nin 10’nun üzerine çıkmasına izin verdiniz?

Neden son dakikaya kadar Dolar/TL’yi azdıracak açıklamalar yaptınız? Neden “Çin modeline geçiyoruz. Çin başardı biz de başaracağız. Faizi düşüreceğiz, dolar artarsa artsın” dediniz. Neden?

Sonsuz faiz son dakika da mı aklınıza geldi? Yoksa biliyor muydunuz yapacağınızı?

Yapacaktıysanız, neden Dolar /TL’nin 10’nun üzerine çıkmasına izin verdiniz? Neden? Kimler 18’den doları Satttı. İsim isim açıklayın.

Uyarıyorum. Eğer benim ve sevdiklerimin hakkında en ufak bir yalan, iftiraya daha karışırsanız…

Beni ve sevdiklerimi yalnız bırakın.”

NE OLMUŞTU?

İktidar, "Çin modeline geçtik" diyerek dolardaki yükselişin bilinçli olduğunu savunuyordu. Ancak Merkez Bankası'nın doların rekor üstüne rekor kırması üzerine piyasalara doğrudan müdahalede bulunması kafaları karıştırıyordu. Son olarak doların 18'e çıkmasının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının akabinde yaptığı açıklamada 'kur korumalı TL mevduatı sistemi' uygulamasının başlayacağını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte dolar 11 seviyesine düştü. Doların bir günde bu kadar düşmesi ise akıllara "Arka planda kimler kazandı?" sorusunu getirdi.