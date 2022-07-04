Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan gece yarısı sosyal medyayı sallayan paylaşım

Bundan yıllar önce daha dolar 2,6 TL iken Türkiye'yi bağıra bağıra uyaran Prof. Dr. Özgür Demirtaş, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın ekonomi yorumuna verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki sınırlı olsa da peş peşe gelen indirim haberleri ve asgari ücrete gelen ek zammın ardından AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara, ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş'ın verdiği yanıtlar sosyal medyada gecenin olayı oldu.

Hacı Yakışıklı benzin indirimlerinden sonra “Benzine 1 Haziran’dan sonra yapılan zamların tamamı geri alındı. Benzin bu geceden itibaren 25 TL seviyelerine döndü. Daha da düşer inşallah. Asgari ücretin 5,500 olması bir ölçüde rahatlattı. Ancak büyük marketleri çok sıkı denetleyerek fırsatçılığa izin verilmemeli!” paylaşımını yaparken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş “İnşallah, Maşallah…” ifadeleriyle Yeni Akit temsilcisini eleştirdi.

Demirtaş'ın bu eleştirilerine Yakışıklı, “Zoruna mı gitti? İnşaallah Türkiye küresel bir güç olduğu gibi dünyaya yön veren ülke de olacak. İslami değerleri “alay etmek” için kullananlar bu ideali anlamakta zorlanabilir. Dolayısıyla zorlarına da gidebilir. Gidere gider :)” yanıtını verince ikili diyalog ilginç bir hal aldı.

Bu sözler karşısında Demirtaş, “İslam dinini çıkarlarına alet etme. Ekonomi senin gibi bir gazetecinin İnşallah, Maşallah’ı ile yönetilmez. İslam dinine göre İnşallah kelimesini kullanmadan önce matematiğin getirdiklerini yapman lazım. İnsanların dini duyguları ile oynama. İşini düzgün yap” diye konuştu.

Demirtaş’a yanıt veren Yakışıklı ise “ Benzin fiyatları daha da düşer inşallah diyince İslam’ı çıkar için kullanıyorlar zanneden zihniyet Ebu Cehil’den beri yaşıyor. Bilimsellik yol göstermektir, Türkiye’yi karalamak değildir! Prof’luk sizi tek başına muteber yapmaz. “Yeni olan” çözüm odaklı hiçbir şeyiniz yok!” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere Demirtaş da “ Benzin fiyatları sadece İnşallah diyince düşmez Hacı bey. Bakın İslam dini akıl dinidir. Her şeyi yanlış yapıp inşallah diyerek işinizi halletme dini değildir. Önce doğru para politikası ile Türk lirasının değerini korumalısınız ki benzin fiyatları düşsün” ifadeleriyle yanıt verince polemik büyüdü.

Bir süre daha tartışan ikilinin polemiği Hacı Yakışıklı’nın “Tabii iş bilene verilir. Milletimiz sizin de dediğiniz gibi 19 yıldır işi bilene veriyor. Sürekli din vurgusu yapıp inşallah denilmesini eleştirmeniz bilimsel mi? Olmasa gerek. Bu bir zihniyet mevzusu. İnşallah Maşallah diye istihza ettiğiniz yorumum gerçeğe dayalı” ifadeleriyle sona erdi.

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