Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan sosyal medya kararı

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son zamanlarda sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesaplarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Ekonomi üzerine yaptığı açıklamaları herkes tarafından takip edilen Prof.Dr. Özgür Demirtaş, son dönemde farklı yorumlarda bulunmaya başladı.

Demirtaş, ilk olarak 12 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda. "Şöyle bir karar aldım sizinle de paylaşmak istiyorum. Bundan sonra Twitter gibi sosyal medya hesaplarımda, TÜRKİYE ile ilgili GÜNCEL olaylara ilişkin bir şey paylaşmayacağım, Sadece Yayınlayacağım Youtube videolarımın linklerini atarım diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.