Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''uçuyoruz'' diyenlere tek kelimelik tepki

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "uçuyoruz" propagandası yapan televizyon kanallarına sert tepki göstererek 4 maddelik bir liste ve tek bir kelime ile yanıt verdi.

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı kanallarda yapılan programları eleştirdi. Demirtaş, vatandaşın sıkıntılarını tek tek sıralarken bu sorunların iktidara yakın kanallarda dile getirilmemesine sert çıktı:

“1-Elektrik faturasının ödenemediği,

2-Bir şişe yağ için sıraya girildiği,

3-Belediyelerin EKMEK kuponu dağıttığı,

4-İnsanların Barınma haklarının bile fahiş kiralardan ötürü sağlanamadığı,

Tüm bunlar olurken bazı kanallarda “uçuyoruz” palavrası atıldığı bu kötü günler GEÇECEK…”

İşte o paylaşım…