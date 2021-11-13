Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yandaş medyaya yaylım ateşi

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle dolar/TL’nin 10 seviyesini gördüğünü belirterek, bu yöndeki öngörüsünü dile getirdiği ilk dönemlerden beri kendisini hedef gösterenleri tek tek Twitter’da ortaya döktü.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gece uluslararası piyasada dolar/TL kuru 10 seviyesinin üstüne çıkınca iktidara yakın A Haber’in yaklaşık iki sene önce Twitter’da ‘‘Dolar 10 lira olacak!’ diyen sözde ekonomistler neredeler?’ başlığıyla paylaştığı haberin altına “Buradayım” diye yorum yazdı.

15 tweet’lik bir seri paylaşan Prof. Dr. Demirtaş, Sabah yazarları Dilek Güngör, Engin Ardıç ve Hilal Kaplan’dan Twitter’da ısrarla kendisi hakkında olumsuz paylaşım yapan bazı isimlere kadar liste çıkardı.

Demirtaş, son tweet’inde “Son olarak Bugün sonuç ortada: Yanlış politika yüzünden Dolar 10 TL… Siz ne yaparsanız yapın GERÇEKLER bir gün ortaya çıkıyor. Türkiye sizden çok daha büyük…” diye yazdı.

Finans profesörünün paylaşımları şöyle: