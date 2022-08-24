Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''yandaş trollere'' son çağrı

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak yandaş yazarlara ve trollere “Lütfen siyasi kaygılar ile yanlış yapmayın… Devran bu, çok hızlı döner” uyarısında bulundu.

Sosyal medyada bir kullanıcı Özgür Demirtaş’ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. “KumandanRTE” adlı hesap üzerinden paylaşım yapan kullanıcı, Demirtaş’a yönelik “Özgür Demirtaş yine yazmış. ‘Hükümetin faiz indirimi yalan demiş. Bir tane takipçisi de ‘Madem yalan, niye her faiz indiriminde havalara hopluyorsun? Kudurmuş köpekler gibi salyalar akıtıyorsun?’ diye sormamış. Ben takipçisi olsam sorardım. Takip etmediğim için sormuyorum” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, bu paylaşımı alıntılayarak “Kudurmuş Köpek gibi salyalar akıtıyorsun” sözünüzden dolayı size 2 Milyon TL’lik tazminat davası açıyorum. Sözünüzü geri almak için 1 gününüz var.” yanıtını verdi.

“LÜTFEN SİYASİ KAYGILAR İLE YANLIŞ YAPMAYIN”

Kendisine hakaret eden kullanıcının paylaşımı bir saat içinde sildiğini duyuran Özgür Demirtaş, şu paylaşımda bulundu:

“KumandanRTE kullanıcı adlı beyefendi bu twitini 1 saat içinde sildi.

Bu twiti kendisini rencide etmek için değil bir mesaj vermek için atıyorum:

Hakaret, İftira ve İtibar suikasti korkunç bir şey. Lütfen yapmayalım, birbirimize karşı ANLAYIŞLI olalım. Daha önemlisipeşinen söyleyeyim: Ben HİÇBİR siyasi partiye kayıtlı değilim. Ben HİÇBİR kurumun, kuruluşun, yapının adamı değilim. Basit bir hayatım var. TAKINTI derecesinde dürüstüm. Hakkımda gerçek olmayan İFTİRA atıp, HAKARET eden herkes ile mahkemede görüşeceğim.

Sonuç olarak trollere ve yandaş yazarlara çağrım Lütfen Siyasi kaygılar ile yanlış yapmayın… Devran bu, çok hızlı döner.

Keser Döner, Sap Döner, Gün gelir; Hesap Döner…

O yüzden tanımadığınız kişiye iftira atmayın. YAPMAYIN.”