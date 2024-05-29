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Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti
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İsviçre'nin Zürih kentinde 1 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından uzun bir süredir yaşam mücadelesi veren Prof. Dr. Özlem Kumrular'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Geçen yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti.

Doğan Kitap tarafından yapılan açıklamada, "Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir süredir yaşam mücadelesi veren yazarımız Prof. Dr. Özlem Kumrular’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.

ÖZLEM KUMRULAR KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Özlem Kumrular lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde tamamladı.

Doktora eğitimini İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde XVI. yüzyıl Avrupa-Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine çalışarak yapan Prof. Dr. Kumrular, Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.

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