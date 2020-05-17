Prof. Dr. Özlü: ''Herkesin tuzu kuru değil, eve ekmek götürmek zorundalar''

Sözcü muhabiri Hande Zeyrek’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Özlü, bayram sonrası normalleşmenin başlayacağını hatırlatarak “Herkesin tuzu kuru değil. İnsanlar evine ekmek götürmek zorunda. Birçok kişi işini kaybetti, para kazanamıyor. Ev kirası ödeyemiyor, çoluk çocuğunun geçimini sağlayamıyor… Bir şekilde hayatı başlatmak şart ama bunu yaparken kendimizi korumamız da şart” dedi.

Virüsün devam edeceğine dikkat çeken Özlü, salgınla beraber yaşamanın yolunu bulmamız gerektiğini ve bunun nasıl yapacağımızı da beş maddede sıraladı.

MASKE NASIL TAKILMALI?

Sosyal mesafe ve maskenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa maskesiz asla çıkılmaması gerektiğini ancak son günlerde maskelerin kullanımında da bir gevşeme olduğuna dikkat çekti.

Prof. Özlü'ye 1 liralık maske ile N95 maskeleri gösterdiğimizde N95 olan maskenin hemen atılması gerektiğini, toplumda kullanımının bulaşıcılığı arttıracağını açıkladı. Doğru maske kullanımını da tarif eden Özlü “Birçok kişi maskeyi aksesuar gibi kullanıyor” dedi.

DÜĞÜNLERE COVID FORMATI GETİRİLMELİ

Eskisi gibi düğün yapmanın yakın zamanda mümkün gözükmediğini de belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları söyledi: Bir yandan da düğünlerin yapılması lazım, hayat devam ediyor. Salgına izin vermeyecek yeni bir düğün formatı lazım. Açık havada yapılabilir. Oturma düzeni giriş çıkışlar ayarlanabilir. Takı merasimleri için yeni bir format geliştirilebilir.

Bilim Kurulu'nun Türkiye’de ikinci bir dalga bekleyip beklemediği sorusunu da yanıtlayan Prof. Dr. Tevfik Özlü dikkat çeken açıklamalar yaptı.

