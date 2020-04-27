Prof. Dr. Refika Ferda Artuz koronavirüsten hayatını kaybetti

Ankara Numune Hastanesi Cildiye Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Refika Ferda Artuz, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Hastanede Artuz dışında 600 sağlıkçının daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı biliniyor.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Prof. Artuz'un vefatıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Numune Hastanesi’nde görev yapmakta olan Antakyalı hemşehrimiz Prof. Dr. Refika Ferda Artuz’u korona virüsü dolayısıyla kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet dilerim. Kıymetli ailesinin ve hepimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Refika Ferda Artuz aslen Hatay, Antakyalıydı. Artuz, Ankara’dan önce Çorum Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmış ve profesörlük unvanını da Çorum’da almıştı.