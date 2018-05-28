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  3. 28 Mayıs 2018 20:58

Prof. Dr. Semavi Eyice hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Semavi Eyice hayatını kaybetti
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Eyice, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği dolayısıyla yaşamını yitirdi.

2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Eyice, ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün sahibi olmuştu.

İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Eyice'nin 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Eyice’nin vefat haberini duyurarak, “İlim ve kültür dünyamızın çınarlarından Prof. Dr. Semavi Eyice, Hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Geride bıraktığı eserler tarih, şehir ve medeniyet tasavvurumuzu beslemeye devam edecek” ifadelerini paylaştı.

Semavi Eyice
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