Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 3 ilimizi işaret etti, tarih verip beklediği depremi açıkladı

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi 3 hafta öncesinden büyüklüğü ve merkez üssü ile birlikte doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni bir deprem uyarısı geldi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen ve Tekirdağ'dan Kocaeli'ne kadar çok geniş bir alanda büyük korkuya yol açan 6,2 büyüklüğündeki depremin yarattığı endişe sürerken, İstanbulluları sokağa döken depremi 20 gün önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni bir uyarı geldi.

İstanbul için beklenen büyük depremin gerçekleşmediği görüşünü savunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe yaptığı "7,2 büyüklüğünde bir deprem için 350 kilometrelik fay gerekir. Doğu'ya doğru ilerleyen bir deprem riski yok." açıklamalarına yenisini ekledi.

Meslektaşlarını 'Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar' diyerek eleştiren Üşümezsoy, 'Söylediklerim tahmin değil bilgi' ifadeleriyle başka deprem tehlikesi kalmadığını vurgulayan ve yanıltıcı fay iddiaları için de "Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında, Avcılar gibi bir sırt var. Buradan geçen bir fay gösteriyorlardı, ama böyle bir fay yok." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

7 büyüklüğünde deprem beklentisini yalanladı: "6,5 veya 6,0"

"Kimse Silivri deprem demezken ben Silivri'de olacak deprem dedikten sonra Silivri'de deprem oldu ve ondan sonra bu kitabı yazdım. Bakın İstanbul depremi." diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Dolayısıyla bu ikisi birlikte kırılırsa, mesela bunun Roland Armijo, bunların ikisi birlikte kırılırsa 50 kilometrelik fay var. Marmara'da yegane risk taşıyan, deniz altına inip gemiyle yaptıktan sonra geldiği sonuç. O zaman 50'lik kilometre fay, 7'lik deprem yapar. biçiminde bir söylem vermişti. Biz dedik ki o fay iki parçadır. Biri Silivri'dedir. Biri Tekirdağ'da ama şey Tekirdağ diyorum orta sırt ve Yeşilköy arasında. O kesimde de daha sonra yüzlerce matematik çalışması yaparak orada öyle bir fay yok. O fay iki parçalıdır. Bir tanesi Silivri Çukuru veya Silivri ile Kumburgaz arasında. Daha sonra boşluk var. Ondan sonra Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar giden bir parça. Bunlar ikisi de birlikte kırılsa bile bu 7.0 büyüklüğündeki depremi yaratnaz. 6,5 ve 6,0 iki tane deprem yapar." ifadelerini kullandı.

"6,2 büyüklüğündeki deprem stresi bitirdi"

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden Yeşilköy'e kadar devam eden 20 kilometrenin altında ikinci bir fay hattı olduğunu belirten, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "birinci fay yıllarca bunun üzerine dedim ki burada altı buçukluk bir deprem olabilir en yüksek. İşte o gerçekleşince 5.10'da yedilik ilki gerçekleşti. Şimdi bu gerçekleşti. O zaman 6.2'lik burası önemli. Deprem fayın bir kısmını tüketti. Ondan sonra son günü bir tane deprem daha oldu 5.9'luk. Herkes korktu işte artık yeni faya atladığı İstanbul'a doğru gidiyor. Oysa ki bu Kumburgaz'daki fayın kırılmayan 10 kilometrelik kesim de kırıldı. Böylece de o faydaki bütün stres bitti." dedi.

Marmara Denizi'nde deprem fırtınasının oluştuğu asıl noktayı açıkladı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara Denizi'nin güneyindeki fay hattını işaret ederek, "Mudanya ve Bandırma'dan Sarıköy fayına doğru giden bir fay var. Bunlar parça parça. Marmara'da tek parça giden bir fay yok. 1953 yılında Yenice-Gönen fayında 7.2'lik deprem oldu. Ondan sonra kuzeyde Sarıgöl fayı var. 1739'daki burada boydan boya giden bir deprem riski var. 1739'da deprem 7.5'lik bir deprem. 1953'de 7.3'lük bir deprem olması bu depremin kuzeyindeki bölümünün kaldığını gösteriyor. Yani Sarıgöl fayı dediğimiz Bandırma ile Mudanya arasındaki kesim. O Mudanya'da oluşan depremler sürekli oluşuyor buna deprem fırtınası diyoruz. Aşağıdan sıcak suyun gelmesiyle küçük küçük fayı kırıyor. Ama öbür tarafta tarihteki depremin benzerini getirebilir. 7'nin üzerinde bir deprem yapar." dedi.

Bandırma, Bursa ve Çanakkale'yi uyardı: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Bandırma, Bursa ve Çanbakkale'yi işaret eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "2 tane 7'lik deprem olabilir. Biri Kaz Dağları'ndan güneye doğru. Önümüzdeki 50 sene içerisinde deprem olabilir. Bandırma ve Çanakkale'yi etkileyecek 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor 50 sene içerisinde. Bu risk hep vardı. Tarihsel momente bakıyorum, güneyde Bandırma'dan Biga'ya kadar olan moment kuzeyden daha büyük. Sarıköy dediğimiz fay Çan'ı, Bandırma'yı Edincik'i etkiler. Çanakkale'ye etkisi buralara göre daha az olur."

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Marmara Denizi'nde risk taşıyan tek fayın Kumburgaz-Büyükçekmece arasındaki 30 kilometrelik fay olduğunu belirten Üşümezsoy "Bu fay kırıldı ve stres boşaldı. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Artık başka deprem tehlikesi kalmadı" dedi.

Üşümezsoy açıklamalarını "Bakın bu Marmara 1912'de fay kırıldı. 1894'te Çınarcık kuyruğu kırıldı, o zaman Adalar fayı dediğimiz fay zaten ölü bir fay. Marmara'nın kuzey kenarında bir uçurum var, o uçurum da Kuzey Anadolu fayı. Bu noktada bakın bu yıllar önce yapılmış diyorum, Adalar fayında bir risk yok. Marmara Denizi açılma tektoniğinden sonra gerilme sıkışma tektoniğine uğradı, o yüzden çalışıyor belki Marmara fayı ama belki 10 milyon evvel" diyerek sürdürdü.

Marmara Bölgesi için artık bir deprem riskinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İzmir Karaburun-Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine dikkat" çağrısı yaptı.

Haber3.com Haber Merkezi