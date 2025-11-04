Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı

Balıkesir'deki deprem fırtınası aralıksız devam ederken daha önce hem Marmara Denizi'ndeki hem de Balıkesir'deki depremleri önceden merkez üsleri ve büyüklükleriyle doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu sefer de 6 büyüklüğünde bir deprem uyarısı yaptı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası aralıksız devam ederken, İstanbul'dan İzmir'e kadar geniş bir çevrede hissedilen depremleri yorumlayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde bir deprem uyarısı daha geldi.

A Haber ekranlarında katıldığı programda deprem fırtınasını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri." dedi.

Sındırgı'daki son sarsıntıların güney yönüne doğru ilerleyerek belirterek Simav yönüne doğru kümelendiği uyarısını yapan Üşümezsoy şöyle konuştu:

"6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Simav Dağı'nın böyle yüksek olmasının sebebi de yukarı doğru yükseliyor dağ, önü çöküyor ve depremler bu hat boyunca dizilmiş oluyor. Şimdi haritada bir kırmızılık var. Bu beni düşündürür. Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi? Yani burada birincisi kırıldı bunun dibinde. O artçılar hep buradaydı. İkinci buraya geldi, burası kırıldı. Bir yerde daha kümelenme var. Burada da aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir. Şu an gözlemlediğimiz hareketlilik, yeni bir kırılmanın habercisi olabilir. Burada 6 civarında yeni bir deprem yaşanma olasılığı var."

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

