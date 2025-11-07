Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı

Balıkesir'de ve Marmara Denizi'nde meydana gelen 6 ve üstü büyüklükteki depremler için haftalar öncesinden yaptığı tahminler doğru çıkan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski için "asıl risk burada" diyerek yeni bir uyarıda bulundu.

Balıkesir'deki deprem fırtınası aralıksız sürerken deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Denizi'nden geçen fay hattı için dikkat çeken bir uyarı geldi.

Ekol TV'ye konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara'daki güncel fay hareketlerine dikkat çekerek "Adalar Fayı kırılacak" iddialarını yalanlayarak asıl riskin Marmara Denizi'nin güney hattında olduğunu söyledi.

Adalar fayı ile ilgili "Adalar Fayı, Yalova’dan Yeşilköy’e kadar 65 kilometrelik bir hat. Ancak 23 Nisan depremiyle birlikte, Adalar Fayı’nda bir risk olmadığını olgusal olarak gördük. Risk taşıyan tek fay hattı, Silivri ile Kumburgaz arasındaki 35 kilometrelik Kumburgaz Çukuru Fayı’ydı ve o da kırıldı." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, tarihsel verilerin de bu görüşü desteklediğini belirtti.

1509, 1719, 1766, 1894 ve 1999 yılındaki depremlerin tamamının aynı fay zonu üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bu hat, Anadolu ve Karadeniz plakaları arasındaki sınır. Plakalar birbirine zıt yönde hareket ettiği için stres birikiyor. Ancak güçlü segmentler 300 yılda bir kırılarak bu stresi boşaltıyor" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1999 ve öncesindeki depremlerin ardından Adalar çevresinde enerji birikimi kalmadığını, esas stresin Yalova–Çınarcık–Bozburun hattında yoğunlaştığını belirtti.

Düzce depreminin doğudaki stresi boşalttığını söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Güney Marmara’da da 1894, 1967 ve 1999’da yaşanan depremler, o bölgenin stresini büyük ölçüde rahatlattı. Marmara’nın kuzeyinde, yani Adalar çevresinde şu anda belirgin bir stres kalmadı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ayrıca olası büyük İstanbul depremi senaryolarında “Adalar Fayı kırılacak” şeklindeki söylemlerin bilimsel temeli olmadığını da savundu.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...