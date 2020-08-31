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  3. 31 Ağustos 2020 12:22

Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye velilerden sert tepki!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün "yüz yüze eğitime başlamadan önce bazı pilot okulların seçilmesi önerisi"ne veliler "Pilot okula kim gönderir çocuğunu? Denek mi çocuklar?" diyerek tepki gösterdi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye velilerden sert tepki!
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Uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime dönecek.

Bakanlık okullarda her türlü önlemin alındığını açıklarken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından pilot okul uygulaması fikrini ortaya attı.

“ÇOK YARDIMCI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Prof. Dr. Özlü, şunları yazdı:

Okulların açılması öncesinde bazı illerde, seçilen birkaç okulda, kimi sınıflarda, belirlenen tüm kurallara uyularak, seyreltilmiş ve uzaktan eğitim destekli hibrit modelle, yüz yüze eğitime başlanabilir. Bu pilot uygulamanın çok yardımcı olacağını düşünüyorum.

Okullarımızın alt yapı, ekipman ve personel olarak pandemi sürecine ne kadar hazır olduğunu görürüz, öngörülemeyen eksiklikler, hatalar, aksaklıklar ortaya çıkar.

Pilot uygulamaya katılan öğretmen, okul çalışanı, öğrenciler ve aileleri enfeksiyon açısından yakından izlenir.

Pilot uygulamanın sonuçları, yöneticilerin, okulların açılması ve eğitimin nasıl olacağıyla ilgili doğru kararları vermelerinde yol gösterici olur.

Topluma ve ailelere de çocukları okula gönderme konusunda yardımcı olabilir.

“DENEK Mİ ÇOCUKLAR?”

Özlü’nün pilot okul fikrine veliler şu sözlerle tepki gösterdi:

Pilot okula kim gönderir çocuğunu? Denek mi çocuklar? Enfeksiyon açısından yakından izlenir ne demek? Oldu olacak aşı gönüllüsü de olsunlar.

Gerçekten çok merak ediyorum dönüp dönüp okuyorum tweet’inizi. Sizin çocuklarınız, torunlarınız var mı ve pilot dediğiniz o okullara gönderir misiniz?

Deney yapmaya siz alışkın olabilirsiniz ama çocuklar, aileler ve öğretmenler deney malzemeniz değil.

Sözcü

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