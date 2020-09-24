Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

Bir süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Karpuzoğlu, 82 yaşında yaşama veda etti.

ESKİ REKTÖR DUYURDU

Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun ölüm haberini, eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal sosyal medya hesabından duyurdu.

NAKİL BÖLÜMÜNÜN KURUCUSU

Türkiye'de ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesi'ndeki organ nakli bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu.

Akdeniz Üniversitesi'nde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor. Karpuzoğlu'nun vefat haberi üzerine tıp camiasından da çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.