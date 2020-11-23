Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı! Korona aşısı olacak mı?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan koronavirüsü aşısına ilişkin açıklamalar yaptı.Aşının nereden geldiği ile ilgili bir tercih yapma şansı olmayacağının görüldüğünü belirten Ceyhan, "Bütün aşılar elimde olsa tercih yapma şansım olabilirdi ama durum öyle görünmüyor" dedi.

CEYHAN: ELBETTE AŞI OLURUM

Türkiye'de uygulanma ihtimali yüksek olan aşının Çin'de bulunan ve halen ülkemizde de gönüllüler üzerinde denemeleri süren aşı olduğunu belirten Ceyhan, kendisinin bu aşıyı olup olmayacağı şeklindeki soruyu ise, "Elbette olurum" diye yanıtladı.

Habertürk yayınında açıklamalar yapan ve salgında daha önce görülmeyen durumlar ortaya çıktığını belirten Prof. Ceyhan, "Hastalık artık herkesin ailesine girdi. Herkesin hastaları ve kayıpları var" dedi.

Sürü bağışıklığı ile salgınlara çözüm bulunamadığının bilindiğini tekrarlayan Mehmet Ceyhan aşının salgına karşı önemine işaret etti.



Ceyhan, aşının etkisinin ve virüsün tepkisinin ne olacağı ile ilgili kesin bilgiler olmadığı için koronavirüsü geçirenler dahil herkese uygulanması gerektiğini belirtti.