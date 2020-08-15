Prof. Mehmet Ceyhan sokağa çıkma yasağı istedi

HaberTürk canlı yayınında konuşan Ceyhan, 'sorumsuzca davranan bir grup olduğunu' belirterek, "Pozitif vakalar yakalanamıyor. Test sayısı artırılmalı. Garson gibi meslek gruplarına test yapılmalı. Kademeli mesaiye geçilmeli" önerilerinde bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan'ın, vakaların kontrol altına alınması için 6 madde sıraladı:

- Kademeli mesaiye geçilmeli.

- Taziye ve düğünlere sayı sınırı koyulmalı.

- Şehirler arası seyahatlerde kontrol artırılmalı. İmzalı taahhüt alınmalı.

- Tarama testi ile vakalar yakalanamıyor. Şu anda 200 bin aktif vaka var. En azından sağlıkçılar, garsonlar ve hizmetliler taranmalı.

- 65 yaş üstüne güvenli yürüyüş alanları ayarlanmalı.

- Ulaşamadığımız bir grup var. Sorumsuzca davranıyor. Maske takmayanlar grubu. Bunlara ulaşmak için Diyanet, muhtarlar, öğretmenler devreye sokulmalı. Bu insanlara maske mesafe eğitimi ve uyarısı yapmalı. Kamu spotları ile bu grup uyarılmalı.



