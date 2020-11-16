Prof. Uğur Şahin’den BBC sunucusuna tarihi ''Türklük'' ayarı

Kovid-19'a karşı çok etkili aşı geliştirdiğini açıklayan ve bunu Pfizer ile birlikte üretip dağıtacak olan BioNTech'in eş-kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının olumlu etkisinin yazın önemli ölçüde kendini göstereceğini ve hayatın gelecek kış normale döneceğini söyledi.

'Yarı yarıya azaltması bile büyük etki yaratır'

BBC'nin Andrew Marr Show programına konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, üretilip dağıtılması ve erişimin sağlanmasıyla ilgili sorunlara atıfla, bu kış vaka sayılarının düşürülmesi çabasında aşının önemli rol oynayamayacağını belirtti.

Ancak aşının yapıldığında insanlararası bulaşmaları azaltacağı ve belirtileri durduracağından emin olduğunu söyleyen Şahin, bulaşmaları yarı yarıya azaltmasının bile pandemiyle mücadelede çok büyük etki yaratacağını vurguladı.

"Bu kadar etkili bir aşıyla insanlararası bulaşmaların azalacağından eminim, belki yüzde 90 oranında değil, ama yüzde 50 oranında olabilir, ve bunun bile pandeminin yayılmasında çok büyük azalmayla sonuçlanabileceğini unutmamalıyız" diyen Şahin, hayatın baharda normale döneceği temennilerini reddetti.

'Nisan 2021'de dünya çapında 300 milyon dozdan fazla aşı dağıtabilirsek'

Her şey yolunda giderse aşıya erişimin 2020 sonu, 2012 başında başlayacağını, Nisan 2021'de dünya çapında 300 milyon dozdan fazla aşı dağıtmayı amaçladıklarını, ancak bundan sonra aşılamanın bir etki gösterebileceğini anlatan Şahin, daha büyük etkinin daha sonra ortaya çıkacağını belirtti.

'Yaz bize yardım edecek'

Türkiye kökenli bilim insanı şöyle konuştu:

"Yaz ayları bize yardımcı olacak, çünkü enfeksiyon oranları yazın düşecek, o yüzden gelecek yılın sonbaharı ya da kış aylarına dek ya da öncesinde yüksek aşılama oranlarına ulaşmamız elzem."

'2011 sonbaharından evvel tamamlamamız lazım'

BioNTech'in eş-kurucusu, tüm aşılama programlarının gelecek sonbahardan evvel tamamlanmasının hayati önemde olduğunun altını çizdi.

Çayla kutlama: Sadece Britanyalılara değil, aynı zamanda Türklere de özgü bir şey

Geliştirdikleri aşı adayının üçüncü aşama klinik deneylerinden gelen son derece başarılı sonuçları BioNTech'in diğer kurucusu olan eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte oturup çay tokuşturarak kutladıklarını belirten Şahin, BBC programcısı Marr'ın "Çayla kutlama yapmanız Britanya'da herkesin çok hoşuna gitmiştir" esprisine gülerek şu karşılığı verdi:

"Bu sadece Britanyalılara değil, aynı zamanda Türklere de özgü bir şey."