  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Ocak 2020 23:16

Profesörden skandal deprem yorumu: ''Çocuk yaşta evliliğin...''

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ'daki deprem hakkındaki yorumu olay yarattı.

Profesörden skandal deprem yorumu: ''Çocuk yaşta evliliğin...''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, geçtiğimiz hafta cuma akşamı gerçekleşen Elazığ depreminin ertesi günü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden afetleri çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayan bir paylaşımda bulundu.

Gencer Twitter üzerinden “Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” mesajını paylaştı.

Gencer, daha sonra yaptığı paylaşımı sildi. YTÜ’de uzun süredir görev yapan Gencer, daha önce de katıldığı bir seminerde boşanan kadınların “hafif kadınlar” olduğu imasında bulunmuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çocuk , deprem , profesör , evlilik , yaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM