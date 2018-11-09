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  3. 09 Kasım 2018 10:25

Profesörden ürküten uyarı: Sahilde yürüyenler için tehlikeli

İzmir Körfezi’ni ürkütücü bir yeşil örtüyle kaplayan deniz marullarının temizlenmemesi durumunda kıyada yürüyen insanları zehirleyebileceği belirtildi.

Profesörden ürküten uyarı: Sahilde yürüyenler için tehlikeli
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İzmir Karşıyaka'da geçtiğimiz günlerde Körfez'i kaplayan deniz marullarının, Körfez kirliliğinin devam etmesi halinde kötü günlerin habercisi olabileceğini söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık önemli bir uyarı yaptı.

Prof. Dr. Baha Büyükışık, "İzmir'in ihtiyacı olan büyüklükte arıtma tesisi yapılmaz ve Körfez kirliliğine önem alınmazsa kamçılı tek hücreli alglerin bir türünün çıkardığı toksinlerle deniz kıyısında yürüyen insanlar zehirlenebilir " dedi.

HAFIZA KAYBI YAPIYOR

Yeni Asır'ın haberine göre; Prof. Dr. Baha Büyükışık, deniz marullarının denize bırakılan atıklardan kaynaklandığına vurgu yaparak, "Deniz marulları doğanın bir uyarısı kabul edilebilir. Körfez kirliliğinin devam etmesi halinde İzmirliler deniz havası alırken zehirlenebilir. Denizden yükselen ve havaya karışan toksinlerin çok ciddi rahatsızlıklara sebep olduğu gözlenmiştir. Amerika'da yaşanan toksin zehirlenmesinde insanlar hafıza kayıpları yaşadı" diye konuştu.

Önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Büyükışık, "Evsel atıklar körfeze akıtılmaya devam ederse, bu konuda hassas olunmazsa her şey iyice kötüye gider. O yüzden de denizimizi ve körfezimizi ne kadar temiz tutarsak o kadar iyi olacaktır. Çünkü Körfez azot oranı bakımından fakir halde ama fosfat bakımından biraz daha zengin görünüyor. Fakat azotu doğa denizin dibindeki çamur ve bakterilerle azota dönüştürüyor. Bu bakterilerin çalışabilmesi için çok yoğun bir kirlilik olmaması gerekiyor. Ne kadar temizse o kadar fazla azot gazına dönüştürür" şeklinde konuştu.

Yeni Asır

izmir
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