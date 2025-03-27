Protesto gösterilerinde ilginç anlar: Polis kovaladı Pikachu kaçtı

Antalya'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemlerde polis müdahalesinden kaçan grubun içerisindeki Pikachu kostümlü bir kişi kameralara yansıdı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yönelik protestolar yurt genelinde devam ederken Antalya'dan gelen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Meltem Bulvarı'nda polis göstericilere müdahale etti. Ancak polis müdahalesi sırasında kaçan kalabalığın kameralara yansıyan bir ayrıntı ise izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisten kaçanlar arasında çizgi filmi kahramanı Pikachu kostümü giymiş bir kişinin de yer aldığı görüldü.