Protestolar giderek büyüyor ! Türkiye Mescid-i Aksa için ayakta

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenecek gösterilerle protesto edilecek. Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak basın açıklamaları ve gösteriler, cuma namazı sonrası yoğunlaşacak; protestolar, cumartesi günü de devam edecek.

İstanbul

Eyüp Buluşmaları kapsamında 50 hoca, alim ve akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiri, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın da katılımıyla Fatih Reşadiye Oteli'nde saat 11.00'de yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği, saat 11.00'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenleyecek.

Bayrampaşa Genç İnisiyatif üyeleri, "Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında" sloganıyla saat 12.00'de Yahya Kemal Parkı'ndan Bayrampaşa Merkez Camisi'ne yürüyecek.

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) Beyazıt Meydanı'nda cuma namazından ardından düzenleyeceği "Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık" miting ve gösterilerine, MÜSİAD ve İHH gibi çok sayıda STK destek verecek.

Ankara

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından bir araya gelecek vatandaşlar, çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenecek gösterilerle İsrail'in uygulamalarını protesto edecek.

Adana

Adana'da 5 Ocak Meydanı'nda, Mersin'de Ulu Cami'de, Osmaniye'de Enver-ül Hamit Camisi'nde, Hatay'da Ulu Cami yanı Köprübaşı mevkisinde STK'ların protesto gösterileri olacak.

Antalya

Antalya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına tepki için saat 18.00'de basın açıklaması yapacak.

Muğla'da cuma namazı sonrası Kurşunlu Cami önünde basın açıklaması yapılarak gösteri düzenlenecek.

"İsrail, Mescid-i Aksa'da kontrolü ele geçirmek istiyor"



Bursa

Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Ulu Cami'de kılınacak cuma namazı çıkışı "Mescid-i Aksa" konulu basın açıklaması yapacak. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Mescid-i Aksa için cuma namazının ardından Orhangazi Parkı’nda "Kızgınlık Cuması" isimli etkinlik düzenleyecek. Ayrıca AGD üyeleri, cumartesi günü OsmangaziMetro çıkışında ''Kudüs için Kıyam'' konulu basın açıklaması yapacak.

Şanlıurfa - Malatya - Adıyaman

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, cuma namazının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Ali Acar, yaşanan cinayetlerin ve dökülen kanların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ümmet açısından artık bıçağın kemiğe dayandığını aktaran Acar, "Müslümanlar olarak bu acıyı hissetmek ve ümmetin namusu olan ve uğruna binlerce kurban verildiği Kudüs davasına sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terketmelidir." diye konuştu.

Konuşmalar arasında gruptakiler sık sık İsrail aleyhine "Kahrolsun İsrail", "Zalimler için yaşasan cehennem" "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Açıklamanın ardından yapılan duanın ardından gruptakiler dağıldı.

MalatyaMalatya'daki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ise Hacı Yusuf Taş Camisi önünde toplandı.Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, siyonizmin son oyununun Mescid-i Aksa olduğunu belirti.Yaşanan olayların İsrail'in dediği gibi basit bir güvenlik olayı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Biz İsrail'in güvenlik kavramından ne anladığını iyi biliyoruz. Mescid-i Aksa'da son zamanlarda yaşananlar, İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın en önemli halkasıdır." dedi.Açıklamanın ardından gruptakiler "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" ve tekbirler getirdikten sonra dağıldı.- Adıyaman Adıyaman'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ise Ulu Cami önünde toplanarak, Demokrasi Parkına kadara yürüdü.Burada gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şubesi üyesi Hamit Arslan, İsrail'in işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmesi gerektiğini söyledi.Mescid-i Aksa derhal ibadete açılması gerektiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:"Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki tüm kutsal mekanlar, Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içerisinde korunmalıdır. Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır." ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından dua eden gruptakiler daha sonra olaysız dağıldı.

Mardin-Siirt

Mardin ve Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri cuma namazı sonrası yaptıkları açıklamalarla, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasını protesto etti.

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde Fuat Yağcı Camisi'nde cuma namazı çıkışı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına tepki gösterildi. Kentte 57 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen basın açıklamasına katılanlar, slogan attı ve tekbir getirdi.

Platform Sözcüsü Zeynel Tepe, İsrail askerlerinin 4 Haziran 1967'den bu yana, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı işgal ettiğini söyledi.

Müslümanların ilk kıblesindeki kuşatma ve baskının artarak sürdüğünü, bundan dolayı Filistinlilerin yüzyıllardır Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanı korumak için bedel ödediğini kaydeden Tepe, ancak Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların sahip çıkması gereken bir mabet olduğunu vurguladı.

İsrail'in yıldırma ve unutturma politikası izlediğini aktaran Tepe, "Filistinliler asla yalnız bırakılmayacak, Mescid-i Aksa asla terk edilmeyecektir. Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak imanımızın, vicdanımızın ve insanlığımızın ortak sorumluluğudur." dedi.

Gerekirse her gün her akşam her yerde ve her şekilde Filistin davasına ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma kararlılıklarını ortaya koyacaklarını vurgulayan Tepe, şöyle devam etti:

"Zulüm ve işgal bitmedi ki, eylem ve gösterilerimiz bitsin. Bu nedenle bıkmadan, yorulmadan ve yılmadan bu kutsal beldelerimize sahip çıkmaya ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Zulüm varsa direniş de olacaktır. İşgal varsa intifada da olacaktır. Buradan İsrailli yetkililere sesleniyoruz; Bu işgal ve zulümle güvenliğiniz sağlanmayacağı gibi bütün ümmetin ve insanlığın derin nefret ve tepkisini üstünüze çekiyorsunuz. Bununla bir yere varamazsınız ve bunu beceremeyeceksiniz. Bir an önce Mescid-i Aksa üzerinden kirli ellerinizi çekiniz ve işgal ettiğiniz toprakları terk ediniz."

Siirt'te de Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde kılınan cuma namazı çıkışında, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt Temsilciliği öncülüğünde "Kızgınlık Cuması" konulu basın açıklaması yapıldı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Üyesi Ahmet Asut, yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs'te İsrail'in bu sefer gözlerini tekrar Müslümanlar için büyük değer taşıyan Mescid-i Aksa'ya diktiğini söyledi.

Uzun zamandan beri ilk defa Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamadığını belirten Asut, "Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp, alınların secdeye varmasına da engel olmaktalar. Müslümanlara ait mukaddes mekana bir saldırı olan bu tehlikeli girişim, İslam ümmeti açısından asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu pervasızlığın bir sonraki aşaması bu kutsal mekanı tamamen işgal edip hakimiyet kurmaktır." dedi.

Siyonist rejimin İslam aleminin nabzını ölçerek adım attığını dile getiren Asut, İsrail'in İslam ülkeleri liderlerinin tepkisizliği ve Müslüman halkların sessizliğinden cesaret aldığını aktardı.

İslam'a yapılan zulme Müslümanlar olarak karşı çıkmanın görevleri olduğunu ifade eden Asut, şunları kaydetti:

"Müslümanlar üzerine adeta ölü toprağı serpilmiş vaziyette. İsrail vahşetine rağmen bu sessizlik devam ettiği takdirde, katliamların devam edeceği, Mescid-i Aksa'nın tamamen işgal edileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle ümmetin birer ferdi ve sorumluluk sahibi Müslümanlar olarak siyonist terör şebekesi İsrail'in, insanlık dışı uygulamalarına dur demek için tepkimizi ortaya koymamız gerektiği kanaatindeyiz. Her zaman olduğu gibi, vicdanları körelmiş batı dünyası yine bizi yanıltmayarak olaylar karşısında sessizliğini korumuştur. Kudüs'e 1948'den beri yapılan işgaller bir yurda değil, bizzat İslam'a karşı yapılan bir saldırıdır. Artık öyle bir boyut almıştır ki ilk kıblemizde ezan-ı Muhammediye'yi yasaklayacak kadar alçaklaşmışlardır. Bunlara karşı durmak namus borcu olmuştur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalıklar son bulup, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz."

Asut, siyonist çeteye karşı birleşme ve dayanışma günü olduğunu, İslam ümmetinin tüm unsurlarını, elinde yetki ve imkanı bulunduran devlet reisleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, cemaat ve tarikatlar ile Kudüs davasına duyarlı herkesi ve her kesimi bir araya gelmeye ve yeni stratejiler geliştirmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

"Kahrolsun İsrail" sloganlarının atıldığı açıklamaya, Memur-Sen, Cihannüma, İHH, Mustazaflar Cemiyeti ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Mescid-i Aksa'da müdahalelerine Sinop'tan tepki



SİNOP'ta Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, protesto edildi.



Sinop Alaaddin Cami'de Cuma namazı sonrası toplanan grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop İl Temsilcisi Fatih Özcan şunları söyledi:



Mescid-i Aksa biz Müslümanlar için büyük değer taşımaktadır. Yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs'te İsrail, bu sefer gözlerini tekrar Mescid-i Aksa 'ya dikti. Ortaya atılan bir bahaneyle Mescid-i Aksa 'ya müdahale edilmiş ve İsrail güçleri tarafından kapıları kapatılmıştır. Üç gün kapalı kaldıktan sonra İsrail polisinin kontrolü ve kapıya konulan metal arama detektörleriyle sınırlı şekilde ziyarete açılmıştır. Her zaman olduğu gibi, vicdanları körelmiş batı dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur. Kudüs'e 1948'den beri yapılan işgaller bir yurtta değil, bizatihi İslam'a karşı yapılan bir saldırıdır."



Bitlis'te Kudüs için basın açıklaması



Bitlis'te, Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEST-DER) tarafından Kudüs için basın açıklaması yapıldı.



Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde yapılan basın açıklamasına, bazı siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını okuyan BEST-DER Başkanı Emrullah Uysal, Kudüsün birçok peygambere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kudüs dünyanın sancağıdır. Onu elinde bulunduran dünyaya yön verir, şekil verir. Bu manada bir hakimiyet alametidir. İslam dünyasının aydınlık günleri Kudüsün işgali ile yerini karanlık günlere bırakmıştır. Kudüsün özgürlüğünü savunmadan ne özgürlük ne de insan hakları savunuculuğu yapılamaz. Şunu net olarak anlamak gerekir ki, Kudüs meselesi, sadece Filistinli Müslümanların veya Arapların meselesi değil, tüm dünya Müslümanlarının üzerinde imani bir sorumluluktur" dedi.



Uysal, "Mescid-i Aksanın yıkılması, ümmet onurunun ayaklar altına alınması demektir. Tüm Müslümanlar, bu davaya destek vermek, maddi ve manevi imkanlarını seferber etmek mecburiyetindedirler. Ümmetin onuru ayaklar altına alınırken, gayret ve hamiyet sahibi hiçbir mümin bu trajediye sessiz kalması düşünülemez. Özellikle son günlerde Mescid-i Aksayı ibadette kapatmak suretiyle Müslüman kardeşlerimizi katletmektedir. Kardeşlerimiz Mescid-i Akasa için direnmektedir. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Kudüs özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık sessizce dağıldı.



İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi



Denizli'deki Anadolu Gençlik Derneği, 20 sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya getirdiği giriş yasağına karşı eylem yaptı.



Anadolu Gençlik Derneği tarafından, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması sebebiyle yurt genelinde protesto gösterileri düzenledi. İsrail'in Müslümanlara karşı katı tutumuna tepki göstermek amacıyla Denizli'de de eylem yapıldı. Cuma namazı sonrası 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen eyleme, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Yardımcısı Eyüp Akbal, Memur-Sen Denizli İl Başkanı Osman Tavşan, Anadolu Gençlik Derneği Denizli İl Başkanı Hamza Öztürk ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve göstericiler katıldı. 20 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde, göstericiler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler ayrıca, 'İsrail'in Müslümanlara attığı füzelerin yarısını Müslümanlar İsrail'e atsa, akşam çayını Kudüs'te içeriz', 'Gün gelecek öyle bir tokat atacağız ki hayatı gözünün önünden Gazzegibi geçecek' yazılı pankartlar açtı. Eylemde "Denizli'den Kudüs'e direnişe bir selam", Ne ABD, ne AB, İslam birliği" sloganları atıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Denizli Müftüsü Mehmet Aşık dua ettirdi.



"ZULMÜ GÖRMEZDEN GELMEK UTANÇ VERİCİ"



Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk, İsrail'in Müslümanlara karşı küstah tutumunun devam ettiğini savunarak Müslümanları Mescid-i Aksa'ya sokmamak için elinden geleni yaptığını dile getirdi. Öztürk, İsrail'in istediği zaman Mescid-i Aksa'ya girişleri engelldiğini ve ezanı susturduğunu belirterek, "İsrail'in varlığına alışmak, İsrail ile normalleşmeyi kabul etmek ve yapılan zulmü görmezden gelmek her Müslüman için utanç vericidir. İsrail'in yaptıkları karşısında duyarsız kalmayacağız. İslam ülkelerinin terörist İsrail ile ilişkilerini normal hale getirmesini ve geliştirmesini onaylamıyoruz. İsrail, er yada geç yaptıklarının hesabını verecek. Bizi üzen yapılanlar karşısında İslam ülkelerindeki yöneticilerin ve Müslüman topluluğun sessiz kalmasıdır. İsrail büyükelçisinin geldiği gibi geri gönderilmesini, İsrail'le 28 Haziran 2016'da imzalanan anlaşmanın yırtıp atılmasını, İsrail ile hiçbir ticari anlaşmanın imzalanmamasını ve ticari ilişkilerin kısa sürede sıfırlanmasını istiyoruz" dedi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



Manisa'dan Kudüs'e sahip çıkma çağrısı



Manisa Sivil Dayanışma Platformu, sivil toplum örgütlerini ve toplumu Kudüs'te yaşanan olaylara tepki göstermeye ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırdı.



Manisa Sivil Dayanışma Platformu'na bağlı sivil toplum örgütleri Şehzadeler İlçesi tarihi Hatuniye Cami'nde kılınan Cuma Namazı'nın ardından Kudüs ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 200 kişilik grup, caminin bahçesinde toplanarak "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD" sloganları ve tekbir sesleriyle toplumu Kudüs'e sahip çıkmaya davet etti. Toplanan grup adına açıklamayı Manisa Sivil Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü ve Manisa Araştırma Derneği Başkanı Şaban Mertyürek yaptı. Mertyürek, 48 yıldan sonra Mescid-i Aksa'da geçtiğimiz hafta ilk defa Cuma Namazı'nın kılanamadığını belirterek, "1969 yılından bu zamana kadar geçen 48 yıldan sonra geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'da ilk defa Cuma Namazı kılınamamıştır. Bu Müslüman alemi için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Müslümanların ilk kıblesi peygamberler diyarı Mescid-i Aksamıza saldıran işgalciler bilsin ki Mescid-i Aksa bizimdir. Kudüs'e sahip çıkmak tüm Müslümanların görevidir. Zalim İsrail yıllardır sürdüğü zulüme ve işgale yenilerini ekleyerek insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Tüm imkanlarımızla destek olmak herkesin görevidir. Bu görev Filistin bağımsızlığını ilan edinceye ve üzerindeki baskı kalkıncaya kadar devam edecektir. Kudüs İslamındır. Gazze İslamındır. Filistin İslamındır" diye konuştu. Açıklamanın ardından cami bahçesinde toplanan kalabalık grup sessizce dağıldı.



Burdur



Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, çeşitli sloganlar attı. Kalabalık içindeki bazı çocuklar, Filistin bayrağı taşıdı.



Memur-Sen Burdur İl Başkanı Murat Bulut, yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün çığlığına kulak vermek için bir araya geldiklerini söyledi.



Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını vurgulayan Bulut, "Kanımızın son damlasına kadar Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacağımızı şu anda bütün dünyaya Burdur'dan haykırıyoruz. Mescid-i Aksa bizim için Mekke, Medine kadar önemlidir. Mescid-i Aksa düşerse Mekke, Medine, İstanbul ve biz düşeriz. Allah'ın izniyle bu düşüşe izin vermeyeceğimizi İsrail ve onun destekçilerine buradan haykırıyoruz." diye konuştu.



Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şube Başkanı Musa Sayar ise Filistin'de olup bitenleri yakından takip ettiklerine ve İsrail'in yaptıkları karşısında duyarsız kalmayacaklarına dikkati çekti.



Sayar, "İsrail er ya da geç yaptıklarının hesabını verecektir." ifadesini kullandı.



Dua edip, tekbir getiren grup tarafından daha sonra İsrail bayrağı yakıldı.