Diş kaybına neden olan birçok faktör bulunur. Yaralanmalar, hastalıklar, diş gıcırdatma ya da sıkma gibi durumlar bazı kişilerin dişlerini kaybetmesine sebep olabilir.

Bununla birlikte bazı kişiler eksik diş ile doğabilir. Diş kayıpları hem estetik açıdan hem de işlevsel açıdan rahatsızlıklara yol açabilir. Eksik dişinizden dolayı gülüşünüzden hoşlanmayabilirsiniz. Ya da çiğneme ve ısırma gibi becerilerinizi kaybedebileceğiniz için yemek yerken zorlanabilirsiniz. Bu gibi nedenler hem özgüveninizi yitirmenizle hem de kötü bir ağız sağlığına sahip olmakla sonuçlanabilir.

Diş kayıplarınız için endişelenmenize hiç gerek yok! Çünkü bir tedavisi var. Protetik diş tedavisi ya da çoğu zaman diş protezi olarak bilinen dental uygulama sayesinde estetik gülüşlere ve sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz.

Protetik Diş Tedavisi Nedir?

Protetik diş tedavisi, eksik dişler için protez görevi görecek yapay dişlerin yerleştirilmesi anlamına gelir. Protez malzemeleri çok çeşitli malzemelerden yapılabilir. Bir dişin, birkaç dişin ya da tüm dişlerin takma diş ile değiştirildiği durumlar yaşanabilir. Protetik diş tedavisi sayesinde konuşmanız, yemek yemeniz, gülüşleriniz ve özgüveniniz gelişir. Birden fazla protetik diş tedavisi yöntemi bulunur. Tedaviyi, prostodontist olarak bilinen protetik diş tedavi uzmanları gerçekleştirebilir.

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

Protetik diş hekimliği, hasarlı ya da eksik dişler için diş protezleri yapan diş hekimliği uzmanlığıdır. İngilizcede “prosthodontics” olarak bilinen kelime “yerine koyma” anlamına gelen prostho ve diş anlamına gelen dontist kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve Türkçeye de “prostodontist” olarak geçmiştir. Ancak daha yaygın kullanımı protez uzmanıdır. Protez uzmanları, 5 yıl süren diş hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra kuronların, takma dişlerin ve diğer restoratif işlemlerin gerçekleştirilmesi üzerine 3 senelik bir eğitim daha alarak bu uzmanlık unvanını kazanırlar.

Protetik diş hekimliği branşın kendisi ifade eder. Protez, takma diş ya da implant ise yaygın protetik prosedürleridir. Bazı durumlarda diş hekimliğinin farklı dallarında uzmanlaşmış olan diş hekimleri de protez ya da implant yerleştirebilir ancak bu vakaya göre değişebilir. Gerekli gördüğü durumlarda diş hekiminiz bir protetik diş tedavisi uzmanına yönlendirebilir.

Kimler Diş Protez Uzmanına İhtiyaç Duyar?

Protetik diş hekimliği çok çeşitli sorunları tedavi edebilir. Aşağıdaki durumlarda diş hekiminiz sizi bir protetik diş tedavisi uzmanına yönlendirebilir.

Eksik diş

Ciddi hasar görmüş diş

Çene eklemi (TME) ağrısı ya da disfonksiyonu

Ağız ve yüzde ağrı

Estetik kaygılar

Obstrüktif uyku apnesi sendromu





Ortodonti ve Protez Tedavisi Arasındaki Fark Nedir?

Protetik diş tedavisi, protez yani yapay dişlerin eksik olan dişlerin yerine yerleştirilmesi ile gerçekleşir. Bir protez uzmanı takma dişler, kronlar, köprüler ve benzeri aletler üzerine uzmanlaşmıştır ve ağzınıza doğal olmayan bir maddeden yapılan diş yerleştirerek ağız sağlığınızı iyileştirir. Oysa ortodonti tedavisinde, diş telleri ya da plaklar sayesinde doğal dişler korunarak dişlerin düzeltilmesi sağlanır.

Protetik Diş Tedavisi Nasıl Yapılır?

Protetik diş tedavisini gerçekleştirmek için diş hekimlerinin kullandığı belli başlı aletler vardır. Bu protetik cihazları, eksik ya da hasarlı dişlerin yerini alır, onarır ve gülüşünüzü iyileştirmekten çok daha fazlasını yapar. Eksik bir diş çiğneme yeteneğinizi olumsuz anlamda etkileyebilir ve diş etinize de zarar verebilir. Eksik bir dişin olması çene kemiği sağlığını da etkileyebilir ve diğer dişleri riske atabilir. Kronlar ve implantlar gibi çeşitli sabit diş aparatları ve gerektiğinde çıkarabilen takma dişler ile protetik diş tedavisi yapılabilir.

Protetik diş tedavisi için öncelikle diş hekiminiz, dişlerinizi ve diş eksikliğinin olduğu boşluğu detaylı bir şekilde muayene eder ve röntgen çektirmenizi ister. Diş hekiminiz bu diş röntgenine, kalan dişleri destekleyecek, sağlıklı bir gülüşe sahip olmanızı sağlayacak, rahatlıkla yemek yemenizi sağlayacak uygun protez diş tedavisi bulması için ihtiyacı vardır.

Diş Kronları

Diş tacı olarak da adlandırılan diş kronları ciddi şekilde hasar görmüş bir dişi kapatmak için yapılan bir işlemdir. Çürüme nedeniyle dişin büyük bir kısmı kaybedildiğinde ya da diş çatladıysa diş çimentosu denen bir malzeme ile diş tacı ya da diş kuronu elde edilir ve sağlıksız dişinize yerleştirilir.

Diş Köprüsü

Diş köprüsü, yan yana bir veya birden fazla eksik dişin boşluğunu kapatmak üzere gerçekleştirilen bir işlemdir. Çok uzun zamandır diş kayıplarının tedavisinden kullanılan diş köprüsü, boş olan diş yerinin iki yanındaki dişlerin törpülenmesi ile yapılır. Törpülenen dişler, boşluğa gelecek protez diş için sabitleme görevi görür.

Takma Diş

İki adet protez türü bulunur: kısmi ve tam. Kısmi takma dişler, arada eksik olan dişlerin yerini alır. Tam takma dişler ise tüm ağza yerleştirilen bir aparat şeklindedir. Bu çıkarılıp-takılabilir takma dişleri yaşlı insanların banyolarında su dolu bir bardağın içinde görmüş olabilirsiniz!

İnley ve Onley Dolgu

Bir diş eğer dolgu için fazla hasar görmüşse ancak kaplama yapılabilecek düzeyde bir hasara sahipse o zaman bir inley ya da onlay gerekebilir. Bu özel restorasyonlar, diş yapınıza uyum sağlayarak gülüşlerinizin eskisi gibi sağlıklı olmasını sağlar!

İmplant

Diş implantları, eksik diş köklerini değiştirmek için kullanılan küçük vidaya bağlı bir yapay diş görünümündeki aletlerdir. Diş hekiminiz metal direkli çene kemiğinize ve diş etlerinize yerleştirir ve takma dişler de bu aletlere yerleştirilir. Çıkarılabilir takma dişlerin aksine implant destekli protez dişlerde yapıştırıcı gerekmez. Doğal dişleriniz gibi görünürler ve çok uzun yıllar kullanılabilirler.

Protetik Diş Tedavisinin Avantajları Nedir?

Protetik tedavi şu gibi nedenlerle faydalı bir dental prosedürdür:

Ağır hasar görmüş dişlerin onarımı

Eksik dişlerin değiştirilmesi

Isırma ve çiğneme yeteneklerinizi iyileştirmesi

Çene eklemi (TME) ağrılarını geçirmesi

Protetik diş tedavisinin en iyi yanlarından biri de iyileşme süresinin kısa olmasıdır. Her ne kadar iyileşme süresi prosedürün türü ve tedaviye ihtiyaç duyulan diş sayısı gibi birçok faktöre bağlı olsa da hastaların birçoğu birkaç güne normal ısırma ve çiğneme aktivitelerine dönebilirler. Bununla birlikte tedaviniz bittikten sonra da diş hekiminizle belirleyeceğiniz aralıklarda kontrol için protetik diş tedavisi uzmanını görmeniz gerekebilir.

Protetik Diş Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Bir dişinizi yeni kaybettiyseniz ya da bir süredir dişiniz eksikse en kısa zamanda bir diş hekimine görünmenizi tavsiye ederiz. Eksik bir diş, çene ve diş eti sağlığına zarar verebilir ve çevredeki diğer dişleri de etkileyebilir. Bu tür etkiler, genel ağız sağlığınızı etkileyebilir. Ne kadar uzun süre beklerseniz hasar o kadar büyür ve geri döndürülemez hale gelebilir. Hangi yaşta olursanız olun, diş kaybınızın bir tedavisi mutlaka vardır ve bu sebeple diş doktorunuza görünmelisiniz.

Protetik diş tedavisi erken yaşlarda dişini kaybetmiş çocuklara da yaşı ilerlemiş bireylere de uygun çözümleri barındırır. Her ne kadar takma dişler ya da implantlar daha çok yaşlı bireylerde yaygın tedavi yöntemleri olsa da daha genç insanların da protetik diş tedavisine ihtiyacı olabilir. 30 yaşındaki hastalar da ilerlemiş diş eti hastalığı veya çürüme nedeniyle dişlerini kaybettiklerinde takma diş tedavisi görebilirler. Genç insanların tüm dişlerini kaybettiği durumlara çok rastlanmıyor olsa da asit reflü gibi bazı sağlık sorunları genç hastalar için takma dişleri gerekli kılabilir.

Takma dişlerin bakımı daha zor olabildiği için genç hastalar bakımı daha kolay olduğu ve daha az gıda kısıtlaması olduğu için implant destekli takma dişleri tercih eder. Genç yetişkinlerin yanı sıra pediatrik hastaların da bazı durumlarda protetik diş tedavisine ihtiyacı olabilir. Çocuk ve genç hastalarda başarılı protetik tedaviler gerçekleştirilebilir ancak büyüme paternleri nedeniyle protezlerin yeniden yerleştirilmesi gibi işlemlere ihtiyaç duyduklarından yetişkin hastalara kıyasla daha sık takip edilmeye ihtiyaç duyarlar.