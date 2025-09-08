Provokatif paylaşım yapan 10 kişiye gözaltı
Emniey Genel Müdürlüğü, sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" denildi.
DHA
