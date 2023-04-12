Psikoterapi Ve Refleksoloji Uzmanı Esat Başaran kimdir ?

Beş bin yıllık tarihi olan ve dünya literatüründe tamamlayıcı tıp olarak bilinen refleksoloji bilimi ile ilgili Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Türk bilim insanı, klinik refleksolog, psikolog ve yazar Esat Başaran, Murat Başaran ve Mert Yaşar Kayı ile birlikte sektöre girdikleri sekiz yıl içerisinde yedi zeytin, bir incir markası ve Palmes Beauty ile birlikte sektörde kendi adlarından söz ettirmektedir.

İzmir doğumlu Esat Başaran ilk orta ve lise eğitmini İzmir’de tamamlamayı müteakip Eğitim için gittiği Belçika’da Leuven Katolik Üniversitesi ve Sint Barbara İnstitute ‘de Psikoloji ve Refleksoloji eğitimleri almış Belçika Hükümetinde Sosyal Psikoloji uzmanı olarak bir süre görev yapmıştır.

9 yıl sonra Türkiye’ye dönen Esat Başaran Belçika ve dünyada yaygın olarak kullanılan refleksoloji bilimini Türkiye'de tanıtmak için bir dizi çalışmalar yapmış ve Refleksoloji ve Refloksologlar Derneğinin kurucu Üyelerinden olmuştur.

Yine uluslar arası psikoloji faaliyetlerini yakından inceleyebilmek adına Uluslararası Psikologlar Derneğinin de kurucu üyesi olan Esat Başaran , Halil Tabur ile birlikte Psikoakademi Psikolojik Danışmanlık ve Refleksoloji Merkezini’’ kurarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. Türkiye ve dünya çapında birçok ünlü simanın danışmanlığını yapan BAŞARAN, Klinik Psikolog ve Refleksolog olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Refleksolojinin engelli bireyler üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalara başlayan ikili, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümünde Prof. Dr. Şenol DANE’den iki yıl boyunca Fizyoloji, Psikofizyoloji, Nörofizyoloji ve Refleksoloji eğitimleri aldıktan sonra Refleksoloji alanında bir kuram geliştirerek Dünya çapında bir buluşa imza atmış ve Avrupa, Amerika ve Türkiye’de çeşitli ödüller almıştır. Refleksoloji alanında 19 kitabı 14 ayrı dile çevrilen dünyaca ünlü Amerikalı Refleksolog Kevin Kunz tarafından bizzat tebrik edilmiştir. Yaptığı buluş ile ilgili birçok Televizyon programı, gazete ve dergilerde haberleri yayınlanan Esat Başaran Başbakan tarafından da tebrik edilmiştir.

Bununla birlikte Psikoloji alanında da yeni kuram ve yöntemlerle adından söz ettiren Esat Başaran;

Aile danışmanlığı, Sosyal Psikoloji, NLP, Test eğitimleri ve teknikleri, FMP Family Maker Programing konularında çeşitli eğitim programları düzenlemiş ve katılmıştır.

Son olarak geliştiridiği FMP ( Family Maker Programing ) kuramı Avrupa ve Amerika'da büyük ilgi toplamıştır.