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  3. 01 Nisan 2020 16:20

PTT önünde yoğunluk: ''Sosyal mesafe''ye uymadılar !

Corona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

PTT önünde yoğunluk: ''Sosyal mesafe''ye uymadılar !
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PTT şubeleri önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.

Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.

'TEK TEK ALIYORLAR İÇERİ'

Hatice Boğuç ise, "Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu.

DHA

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ptt , koronavirüs , sosyal mesafe
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