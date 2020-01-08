PTT'de dikkat çeken görev değişikliği ! Genel müdür değişti...

PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten getirildi. Cumhuriyet gazetesi , PTT'de son iki yıldaki 900 milyon liralık zararı ortaya çıkarmıştı.

Başında damat Berat Albayrak’ın olduğu Varlık Fonu'na (TVF) devredilen PTT AŞ'de Genel Müdür Kenan Bozgeyik görevden alınarak yerine Hakan Gülten getirildi.

CHP’li Bülent Tezcan ve İYİ Partili Aytun Çıray, gazetemizin gündeme getirdiği PTT vurgununu Meclis’e taşımıştı. Bakan Albayrak’tan yanıtlaması istenen önergede, devredildiğinde kasadaki 650 milyon liranın akıbeti, son iki yıldaki 900 milyon liralık zararın nedenleri sorulmuştu.

Varlık Fonu’nun kendi iç denetim raporlarına yansıyan ayrıntılar şöyleydi:

PTT, şubelerinde kullanılmak üzere sipariş edilen oda parfümlerine bir yılda 5 milyon TL harcandı.

Maliyeti 2 TL olan spreyler için 60 TL ödendi. Toplam şube sayısı 3 bin 800 iken 600 bin adet koku sipariş edildi.

PTT’nin iştiraklerinden Kule A.Ş’nin hesaplarına 20 milyon TL nakit aktarıldı. Bu nakit paranın faaliyeti olmayan şirkete neden aktarıldığı ve nasıl harcandığı bilinmiyor.

TVF’ye devredilmeden önce kasasında 650 milyon TL para olan PTT’nin, fona devredildikten sonra iki yıl içinde 900 milyon TL zarara uğramadı yani 1.5 milyar TL PTT’den buhar oldu.

PTT fona devredildikten sonra hızla alt şirketler yani iştirakler kuruldu. PTT Anadolum, Kule A.Ş, PaYE, PTTAVM, PTT teknoloji gibi. Bu şirketlere ayrıcalıklı yöneticiler yüksek maaşlarla atandı.

HAKAN GÜLTEN KİMDİR?

1982 yılında Uşak’ta doğan Hakan Gülten, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Gülten, meslek hayatına 2008 kasım ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'de başladı.

Dış Ticaret Uzmanı, ERP Şefliği, Strateji Geliştirme ve Kalite Müdürlüğü görevlerini yerine getiren Gülten, İBB Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

2018'den bu yana PTT AŞ'de İştirakler Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, PTT Kule AŞ Denetim Kurulu Üyesi ve PTT Para Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gülten, evli ve bir çocuk babasıdır