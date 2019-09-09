PTT’de ''fahiş maaş'' ve ''bedava araç'' iddiaları

Emecan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın yazılı olarak cevaplamasını talep ettiği soru önergesinde PTT iştirakinden Meclis’e kiralanan araçlar arasındaki bağlantıları, iştirakte 18 bin liraya kadar çıktığı öne sürülen fahiş maaşları, iştirak yöneticilerine tahsil edilen ve masrafları PTT tarafından karşılandığı iddia edilen kiralık araçları, hala inşaat halinde olan Çamlıca Kulesi’nin yönetim kurulu, personel sayısı ve ücretlerini ve kuruma ilişkin diğer yolsuzluk iddialarını sordu.

Daha önce de bu soruları yönelttiğini ve bir yanıt alamadığını vurgulayan Emecan “Bakanlığınız ilgili kuruluşlarından PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ilişkin bazı iddialara yenileri eklenmiştir” dedi ve şu soruları yöneltti:

İştirak olarak kurduğunuz Anadolum şirketi ile TBMM’ye kiralanan araçlar arasında bir bağlantı var mıdır? Kiralama yöntemi nasıldır?

Anadolum şirketi üzerinden yüksek maaşla işe başlatılan şahısların özellikleri nelerdir? Bu kişilere 10-15-18 bin TL gibi maaşlar ödendiği doğru mudur?

Anadolum şirketi üzerinden yüksek maaşla işe başlatılan ve pazarlama daire başkanlığında görevlendirilen personel sayısı kaçtır ve deneyimleri nedir? Bu kişilere ödenen ücret nedir?

Anadolum şirketince işe başlatılan personelle, hali hazırda PTT personeli aynı işi yapmakta ise ödenen fahiş rakamların nedeni nedir? Uygulanan bu personel politikası iç barışı bozup, huzursuzluk yaratmamakta mıdır?

İştirak yöneticilerinin araç ve yakıtlarını PTT mi ödüyor?

İştirak yöneticilerine ve diğer bazı şahıslara araç tahsil edilmesi, bunların yakıt giderleri de dâhil tüm masraflarının PTT A.Ş Genel Müdürlüğünce ödendiği doğru mudur?

PTT’nin şu anda zarar ettiği, daha önce kar olarak açıklanan rakamların ise arsa satışı ve gayrimenkullerin yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan rakamlar olduğu huşunda bir açıklamanız var mıdır?

PTT’ye ait gayrimenkullerin bu günkü değeri ve Ağustos 2019 itibariyle kar-zarar durumu nedir?

Şirketin maliyet muhasebesi sistemi kurulmuş mudur? Kurulmadı ise 2016 yılından beri bekletildiği iddia edilen sistemin ne zaman kurulması planlanmaktadır?

Çamlıca Kulesi’nin yönetiminde kimler var? Maaşları ne kadar?

Radyo istasyonlarının bağlanması düşünülen ve hali hazırda inşaat halinde olan Çamlıca Kulesi yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır? Çalışan personel sayısı kaçtır? Çamlıca Kulesindeki yönetim kurulu üyeleri ile çalışan personelin aldıkları ücretler ne kadardır?

Bakan yardımcıları iştirakin yönetim kurulunda olması normal mi?

Bakan Yardımcılarınızın kurulan iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olması normal midir?

