Pudra dedi, uyuşturucu dedi... Cezası ev hapsi oldu!

Lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat A. ifadesinde kokain kullandığını itiraf ederken hakkında ev hapsi kararı verildi.

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen, savcılık sorgusunda “pudra şekeri” savunması yapan eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat A., ikinci kez gözaltına alınınca çark etti, “kokain kullandığını” itiraf etti. Savcı, Kürşat A.’nun arasında bulunduğu 6 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Ankaragazetecisi.com'un haberine göre, serbest bırakıldıktan sonra önceki gün yeniden gözaltına alınan Kürşat A.’nun Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemeleri tamamlandı. Kürşat A. ile birlikte toplam 6 şüpheli akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’ne şevk edildi. Şüphelilerden üçünün Kürşat A. ile birlikte araçta bulunan kişiler olduğu, kalan ikisinin ise Kürşat A.’na kokaini temin eden şüpheliler olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kürşat A.’nun ikinci kez gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, bu kez görüntülerdeki maddenin kokain olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Kürşat A.’nun ifadesinde kendisine kokaini satan kişinin de ismini verdiği kaydedildi. Bu şüpheli ifade üzerine gözaltına alındı.

Soruşturma savcısı, ifadeler sonrası, 6 şüpheliyi tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Kürşat A.’nun TCK’nın 188. maddesinin 3. Fıkrasında yer alan uyuşturucu ticareti ile suçlandığı, görüntüleri çeken kişinin ise uyuşturucu kullanmayı özendirmek ile suçlandığı belirtildi.

Saat 21:35 itibariyle sulh ceza hâkimliğinde 5. şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Kürşat A.’nun ifadesi ise saat 21:51’de başladı. Kürşat A., sulh ceza hakimi tarafından sorgulandı. İfade, 22:05’te sona erdi, 14 dakika sürdü.

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Kürşat A.’nun ev hapsi şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.