Pulitzer Ödüllü yazar hayatını kaybetti

Pulitzer Ödüllü yazar Cormac McCharthy, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Filme uyarlanarak büyük ses getiren The Road, No Country for Old Men, All the Pretty Horses gibi kitapların yazarı olan ve Pulitzer Ödülü sahibi usta yazar Cormac McCharthy 89 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi duyuran yayıncısı Penguin Random, usta yazarın oğluna dayandırdığı bilgide, McCarthy’nin doğal sebeplerle öldüğünü duyurdu.