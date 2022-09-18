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Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı işaret ederek, Kalın'ı taklit eden Rusya lideri Putin'in bu görüntüleri sosyal medyada günün videosu oldu.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Rusya heyetindekilerle selamlaşmasına şaşıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan ile görüşmek için bekleyen Putin, o sırada heyetle selamlaşan Kalın'ın karşısındakini öpmesine şaşırdı. Görüntülerde Putin'in, Kalın'ın taklidini yaptığı görüldü.

Etiketler ibrahim kalın putin video taklit
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