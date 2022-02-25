Putin'in piyasaları da bombaladı: Dolar, Euro ve altında son durum

Dün sabah itibariyle Ukrayna'yı işgale başlayan, Rusya lideri Putin piyasaları da savaş yerine çevirdi. Ukrayna'ya yönelik işgal hareketiyle hareketlenen piyasalarda işte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik işgal harekatını başlattığı dünden bu yana piyasalarda büyük bir çalkantı yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale yönelik başlattığı askeri harekatla birlikte yükselişe geçen piyasalar endişe veriyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar/TL yılbaşından bu yana seyrettiği 13,5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez kırmıştı. Uzmanlar bu dönemde kamu kaynaklı yönlendirmelerle dolar/TL’de 14 seviyesine ‘baraj kurulduğunu’ belirtiyordu.

TL’nin dolar karşısında değer kaybı dün gün içinde yüzde 5’i aşarken, savaşa taraf ülkelerin para birimlerinden daha fazla değer kaybetti. TL daha sonra kayıplarını yüzde 1’e indirdi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 20 Aralık 2021'de 613 baz puanı aşarak iki yılın zirvesine ulaştı. CDS dün günü 597/607 baz puandan tamamladı.

Piyasalarda Rusya'nın işgalinin Ukrayna'da ülke geneline yayılıp yayılmayacağı, yaptırımların etkileri ve bunların Türkiye ekonomisine olası yansımaları yakından takip ediliyor.

Savaşın Türkiye ekonomisine ilk etkisi dün 105 doları aştıktan sonra bugün 100 doların üzerinde işlem görmeyi sürdüren Brent ham petrol fiyatından geliyor.

Petrol ve emtia fiyatlarındaki artış cari fazla hedefleyen ve yüzde 50'ye ulaşan enflasyon problemini cari fazla ile çözmeyi amaçlayan Türkiye ekonomisi için önemli bir risk unsuru.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün 14,40 TL'lere kadar yükselen Dolar 13,98 TL'den, 16,25 TL'ye yükselen Euro 15,69 TL'den, 19,24 TL'yi gören Sterlin ise 18,78 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,9710 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6210 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ukrayna'ya atılan her Rus mermisi ile yükselen altın fiyatları ise yine endişe veren seviyede. Onsu 1.901 dolar olan altında, gram altın 854/855 çeyrek altın 1.373/1.317, Cumhuriyet altını ise 5.651/5.653 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,89 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 900, Ethereum 2 bin 672 dolardan işlem görüyor.

Petrol 100 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon kararı almasının ardından 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.