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  3. 10 Ekim 2017 10:21

PYD'den Türkiye'ye taciz ateşi

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad bölgesinden Türkiye'ye açılan taciz ateşine anında karşılık verildi.

PYD'den Türkiye'ye taciz ateşi
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Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan, terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad'dan dün gece Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine sınırda görevli askerler anında karşılık verdi.

Gece geç saatlerde Telabyad'ın kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'liler tarafından Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeye angajman kuralları kapsamında karşılık verdi. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme Akçakale'de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu.

DHA

terör örgütü , şanlıurfa , pyd
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