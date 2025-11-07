Q Yatırım Bankası'na ''tefecilik'' operasyonu: Gözaltılar var

Q Yatırım Bankası'na yönelik ''tefecilik'' soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Bankanın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde eldilen gelirin aklandığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde Q Yatırım Bankası yetkilisi şüpheli A.E. ile diğer şüpheliler Y.M. ve M.A. gözaltına alındı.

