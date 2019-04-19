Rabia Naz cinayetinde yeni gelişme

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü Meclis gündemine taşındı.

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin tartışmalarda adı geçen AK Partili İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin de aralarında bulunduğu bir grup milletvekilinin imzasıyla Meclis araştırması talep edildi.

Vatan: Asla yılmayacağım

Hiçbir zaman yılmadığını, sesini çıkarmaya çalıştığını söyleyen baba Şaban Vatan, “Neyle karşılaşırsam karşılaşayım asla yılmadım, yılmayacağım. Bir yerlere temas edersem, bir yerlere dokunursam adalet yerini bulur diye hep düşündüm. Benim bir derdim de Rabi Naz gibi hayatını kaybeden diğer çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasıdır. Fakat böyle durumlarda hemen yayın yasağı getiriliyor. Birileri devreye giriyor ve olayın üstünü kapatmak için her şeyi yapıyor. Normal ülkelerde bir cinayet işlendiğinde araştırılır. Ama nedense ülkemizde kamuoyu takip etmesin diye engeller konuyor. Takip edilirse, davanın arkasında durulursa bugün geldiğimiz noktaya gelinir” dedi.

‘Net sonuç isterim’

Vatan şöyle devam etti: “Aldığımız sonuç sadece bir basamak. Net sonuç isterim. Çünkü bir yıl bir dosya hiç kımıldamadan durmuşsa artık bir yıl sonraki durumda net sonuç isterim. Cinayet dosyalarında bir yıl, iki yıl, altı yıl sonra keşif yapılma durumu oluyor. Bizde de olaydan yedi ay sonra keşif yapıldı. Baskıyla, zorla yaptırdık. Bundan sonraki süreçte yine yılmayacağız. Adalet arayışına devam edeceğiz.”