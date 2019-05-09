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  3. 09 Mayıs 2019 16:53

Rabia Naz'ın babasından Erdoğan'a kritik soru

Giresun'da evinin önünde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan Naz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Anneler Günü yaklaşıyor Rabia Naz'ın annesine ne söylenecek?" diye sordu.

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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan Twitter ehsabından bir video yayınlayarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Vatan paylaşımında, "Anneler Günü yaklaşıyor Rabia Naz'ın annesine ne söylenecek? Rabia Naz'ın faillerini teslim edin. Artık vicdanınızı konuşturun!" ifadelerini kullandı.

Rabiz Naz Vatan, geçen yıl 12 Nisan günü, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, Rabia Naz'ın genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği bildirilerek, bunun da yüksekten düşme ile uyumlu olduğu görüşü yer aldı. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evlerinin önüne bırakıldığını iddia etti. Aile ayrıca olayın siyasi bağlantılarına işaret ediyor.
 

 

 
 
 

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