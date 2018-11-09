3 metrelik yılan cinsel organını ısırdı !
3 metrelik yılan cinsel organını ısırdı !
Hakkari'den kötü haber: 25 asker yaralı, 7 asker kayıp !
Hakkari'den kötü haber: 25 asker yaralı, 7 asker kayıp !
Yarım asırlık Türk devinden yeni karar !
Yarım asırlık Türk devinden yeni karar !
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturdu ! İşte taktiği...
Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturdu ! İşte taktiği...
Bakırköy Belediyesi'ne büyük şok !
Bakırköy Belediyesi'ne büyük şok !
Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
Dolara darbe üstüne darbe ! İşte yeni para birimi...
Dolara darbe üstüne darbe ! İşte yeni para birimi...
Milyonlarca kişiye müjde ! Vatandaş nefes alacak...
Milyonlarca kişiye müjde ! Vatandaş nefes alacak...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Kasım 2018 23:46

Radara böyle yakalanan sürücüye ceza kesildi

Amasya'da yaya geçicidinde anne ve bebeğineyol vermeyen araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Radara böyle yakalanan sürücüye ceza kesildi
A+ A-

Amasya'da yaya geçidinde anne ve bebeğine yol vermeyen araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası yazıldı.

Trafik polisi radar ekibinin Karacaoğlan Caddesi'ndeki denetimleri sırasında bir annenin çocuk arabası ile yaya geçidinden geçerken, bir aracın yayaya yol vermemesi radar kamerasına yansıdı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaya geçidinde ilk aracın durmasından sonra, arkadan gelen diğer araç, öndeki aracın sağından geçip yoluna devam ederek, anne ve çocuğunu tehlikeye düşürdü.

Araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası verildi. 

ceza , sürücü , radar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM