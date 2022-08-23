Raff Military Taxtile Markası 5.000.000’den Fazla Memnun Müşteriye Sahip Kurumsal Bir Markadır

Ülkemizde en çok ihracatı yapılan ürünlerden birisi de askeri malzemeler ve kurumsal kıyafetlerdir.

Bu ürünlerin ülkemiz içerisinde geniş çapta bir üretim ağının olması ve bu ağın yurtdışı pazarı ile bağlantıda gerçekleşebiliyor olması bir avantajdır. Bu avantajı uygun koşullarda kendi aleyhine kullanabilen Raff Military Textile markası ülkemiz için bir gurur kaynağı haline gelmiştir. Çeşitli ülkelerin askeri malzemeler ve kurumsal kıyafetlerinin etiketlerinde, armalarında kendi ülkemizin önde gelen markasını görüyor olmak bizler için bir gururdur.

Büyük ve uygun bir üretim ağına sahip olan marka farklı birçok kategori içerisinde ürünlere ev sahipliği yapmaktadır. Askeri tekstil kategorisinde uzmanlaşmış olan marka çeşitli askeri kıyafetler, bot ve ayakkabılar, askeri üniforma ve aksesuarlar kapsamında üretimler yapmaktadır. Bu üretimlerinin ise büyük bir çoğunluğunu da ihracat ile çeşitli ülkelere göndermektedir.

Uzmanlaşmış ve büyük bir üretim ağına sahip olan marka ihracat aracılığı ile de hem kendi marka değerine hem de ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Askeri malzemeler kapsamındaki ihracatlar ülkemizin kalkınması aşamasında da büyük rol oynamaktadır. Bu noktada markaya büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun da marka değerinin yüksek olması ve sorumluluk bilinci ile altından kalkmaktadır.

Askeri üniforma, kurumsal kıyafetleri, apoletler ve tören kıyafetleri kapsamında birçok alanda üretim yapan marka ordulara, kurumsal ve özel kuruluşlara gönderim sağlamaktadır. İtfaiye kıyafet ve ekipmanlarından medikal kıyafetlere kadar birçok alanda hizmet veren ve çalışan Raff Military Textile hem ülkemizde hem de Afrika kıtası ve Ortadoğu ülkelerinde adını duyurmuş, kurumsallığını kanıtlamış bir markadır. Daha fazla bilgi almak için: https://www.raff.com.tr/ bağlantısını şimdi ziyaret edebilirsiniz.