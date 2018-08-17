Rahip Brunson cephesinden ilk açıklama

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Brunson'a bir ret daha geldi. ABD’li papaz Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, üçüncü kez müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağına ret gelmesine ilişkin, "Şimdilik duruşma gününü bekleyeceğiz" dedi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın avukatının ikinci kez yaptığı ev hapsiyle yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması başvurusunu reddetmişti. Buna karşın Brunson'un avukatı, bir üst mahkemeye yani İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş ve buradan da aynı şekilde ret kararı gelmişti. Tüm Türkiye'nin merak ettiği bu kararın olumsuz olmasıyla da papaz Brunson'un ev hapsinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

'ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİDEBİLİRİZ

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Halavurt, ret kararına ilişkin duruşma gününü bekleyeceklerini söyledi.

İç hukuk yollarının devam ettiğini belirten avukat İsmail Cem Halavurt, iç hukuk yollarını tükettikten sonra Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidebileceklerini söyledi.