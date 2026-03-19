Rahmi Koç’tan İsmail Çetin’e Teşekkür Mesajı

Rahmi M. Koç, yazar İsmail Çetin’e gönderdiği mesajla teşekkürlerini iletti.

Koç, Çetin’in kaleme aldığı “Alevilik Yol, Bektaşilik Medeniyettir” isimli kitabı ve beraberinde gönderilen nazik mektubu aldığını belirterek, bu düşünceli davranıştan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mesajında eserin kendisi için kıymetli olduğunu vurgulayan Koç, kitabı Koç Topluluğu’nun Altunizade Korusu’nda yer alan ve yeni yaptırdığı “Sükûnet Kütüphanesi”ne koyacağını ifade etti.

Öte yandan Koç, mesajının sonunda Ramazan Bayramı dolayısıyla Çetin’in bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi ve sevgilerini iletti.

Sayın Rahmi M. Koç,

Nazik mesajınız ve kıymetli temennileriniz için en içten teşekkürlerimi sunarım.

“Alevilik Yol, Bektaşilik Medeniyettir” adlı eserimin tarafınızdan ilgi görmesi ve Sükûnet Kütüphanesi’nde yer alacak olması benim için büyük bir onur ve mutluluktur. Bu anlamlı nezaketiniz, çalışmalarım adına ayrıca teşvik edici olmuştur.

Ramazan Bayramınızı en samimi dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve başarılarınızın daim olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

İsmail Çetin