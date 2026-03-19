  3. Rahmi Koç’tan İsmail Çetin’e Teşekkür Mesajı

Rahmi M. Koç, yazar İsmail Çetin’e gönderdiği mesajla teşekkürlerini iletti.

Koç, Çetin’in kaleme aldığı “Alevilik Yol, Bektaşilik Medeniyettir” isimli kitabı ve beraberinde gönderilen nazik mektubu aldığını belirterek, bu düşünceli davranıştan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mesajında eserin kendisi için kıymetli olduğunu vurgulayan Koç, kitabı Koç Topluluğu’nun Altunizade Korusu’nda yer alan ve yeni yaptırdığı “Sükûnet Kütüphanesi”ne koyacağını ifade etti.

Öte yandan Koç, mesajının sonunda Ramazan Bayramı dolayısıyla Çetin’in bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi ve sevgilerini iletti.

Sayın Rahmi M. Koç,

Nazik mesajınız ve kıymetli temennileriniz için en içten teşekkürlerimi sunarım.

“Alevilik Yol, Bektaşilik Medeniyettir” adlı eserimin tarafınızdan ilgi görmesi ve Sükûnet Kütüphanesi’nde yer alacak olması benim için büyük bir onur ve mutluluktur. Bu anlamlı nezaketiniz, çalışmalarım adına ayrıca teşvik edici olmuştur.

Ramazan Bayramınızı en samimi dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve başarılarınızın daim olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,
İsmail Çetin

Bu Haberleri Kaçırma...

Trafikte yapay zekalı radarlar devrede: Sürücülere ceza yağdı!
Altın fiyatları düşüşe geçti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi
Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Yazın dibi görünen barajdan sevindiren haber: Yüzde 100 doldu!
Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında
Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı
İncirlik Üssü kimin kontrolünde? MSB tartışmalara noktayı koydu
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı
Etiketler rahmi koç ismail çetin mektup alevilik yol bektaşilik medeniyettir kitabı sükûnet kütüphanesi koç holding
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında Bayramda çalışacak olanlar dikkat! İsa Karakaş ödenmesi gereken mesai ücretlerini tek tek hesapladı Bayramda çalışacak olanlar dikkat! İsa Karakaş ödenmesi gereken mesai ücretlerini tek tek hesapladı Kıvanç Tatlıtuğ gizli tutkusunu itiraf etti: ''Evimde tam 150 tane var!" Kıvanç Tatlıtuğ gizli tutkusunu itiraf etti: ''Evimde tam 150 tane var!" Filenin Galatasaraylı Sultanları, Romanya'da adlarını finale yazdırdı! Filenin Galatasaraylı Sultanları, Romanya'da adlarını finale yazdırdı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ihanet iddiaları ve boşanma davası sonrası dikkat çeken hamle Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ihanet iddiaları ve boşanma davası sonrası dikkat çeken hamle Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 13 banka belli oldu Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 13 banka belli oldu Yol verme tartışması meydan savaşına döndü! 4 kişi 1 sürücüyü tekme tokat darbetti! Yol verme tartışması meydan savaşına döndü! 4 kişi 1 sürücüyü tekme tokat darbetti!
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram sürprizi! Güzergahınızdaki denetim noktalarını sorgulayabilirsiz! İçişleri Bakanlığı'ndan bayram sürprizi! Güzergahınızdaki denetim noktalarını sorgulayabilirsiz! Trump'tan bir tehdit daha: ''Katar'ı bir daha vurursanız Güney Pars'ı haritadan silerim'' Trump'tan bir tehdit daha: ''Katar'ı bir daha vurursanız Güney Pars'ı haritadan silerim'' Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geliyor! Bayram 5 TL 70 Kuruşluk zamla başlayacak! Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geliyor! Bayram 5 TL 70 Kuruşluk zamla başlayacak! Bazı bakanlıklarda görevler değişti, 5 üniversiteye rektör atandı! Bazı bakanlıklarda görevler değişti, 5 üniversiteye rektör atandı! Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu! Bakan Şimşek'e gönderildi Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu! Bakan Şimşek'e gönderildi Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Galatasaray şokta! Victor Osimhen ve Noa Lang'tan kötü haber geldi! Galatasaray şokta! Victor Osimhen ve Noa Lang'tan kötü haber geldi! Güzel şarkıcıdan üzen haber: ''Ağrıdan baygınlık geçiriyordum'' deyip gözyaşları içinde kaldı! Güzel şarkıcıdan üzen haber: ''Ağrıdan baygınlık geçiriyordum'' deyip gözyaşları içinde kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler ve dev eşleşmeler belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler ve dev eşleşmeler belli oldu Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?'' Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?''