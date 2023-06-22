Raif İnan İzmir Kentinin Rüzgar ve Liman Potansiyelini Duyurdu!

Raif İnan İzmir kentinin yenilenebilir kaynak potansiyelinin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güneş ve rüzgar potansiyelinin mevcut kurulu düzene yansımadığını belirten Raif İnan İzmir kentinin enerji üretimi alanındaki öneminin altını çizdi.

Enerji üretimi alanındaki çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Raif İnan İzmir kentindeki yenilenebilir kaynak potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 60 oranında olduğunu belirten İnan, bu potansiyelin çok daha fazlasını kullanmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Raif İnan : “İzmir’in rüzgar endüstrisi üssü haline geleceğini öngörüyoruz.”

Artıbir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan, Türkiye'nin enerji gündemini değerlendirdi. Raif İnan'a göre ülkemizin gelecekteki enerji yol haritası, yenilenebilir kaynaklara odaklanmalı.

Artıbir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan, stratejik öncelik verdikleri enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara ve bu alanda teknoloji geliştirmeye odaklandıklarını söylüyor.

"Toplam elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 60 oranında olduğu açıklandı. Bu son derece sevindirici bir durum. Biz bu potansiyelin çok daha fazlasının kullanılabileceğini görüyor ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Çünkü özellikle güneş ve rüzgâr potansiyeli, mevcut kurulu gücümüze yeteri kadar yansımıyor. Önümüzdeki yıllarda da geçtiğimiz dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarında yakaladığımız ivmeyi artırarak devam ettirmemiz gerekiyor.”

Raif İnan: “Bu yönde gerekli teşviklerin ve kapasite tahsislerinin devam etmesini bekliyoruz.”

“Bu yönde gerekli teşviklerin ve kapasite tahsislerinin devam etmesini bekliyoruz. Denizlerimizdeki rüzgâr potansiyelinin de değerlendirilmesi için bir an önce hukuki altyapı ve teşvik mekanizmaları tamamlanarak yatırımcılara kapasite tahsis ihalelerini gerçekleştirilmesi beklentilerimiz arasında. Bu bağlamda İzmir’in rüzgâr endüstrisi üssü haline geleceğini, liman potansiyeli de dikkate alınarak hem ihracat kapısı hem de deniz üstü rüzgâr sanayi bölgesi olarak ülkemiz ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz. EPDK’nın sektörümüzün bir süredir beklediği ve sektör temsilcilerinin de görüşlerini alarak revize ettiği depolama yönetmeliği, ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminin artmasında çok önemli bir adımdır. Depolama tesisi kurma taahhüdü ile yeni güneş ve rüzgar santralleri kurularak yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artmasının önü açılmıştır. Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesi ve karbon emisyonlarının düşürülmesine pozitif katkı sağlayacak bu uygulama yerli üretimin payının artmasıyla enerji arz güvenliği bakımından da önemlidir. Buna ek olarak yenilenebilir enerjinin iletim sisteminde yarattığı dengesizlik depolama sistemleri sayesinde azaltılmış olacaktır. Ülkemizde halihazırda yeni başlayan batarya üretim sektörünün gelişmesinin de önü açılacaktır.”