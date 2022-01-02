Rakamlar ortaya çıkardı: Aşı oranı düşük ülkeler...

Avrupa'da aşılama oranının en düşük olduğu Romanya ve Bulgaristan, koronavirüs nedeniyle en çok ölüm gerçekleşen ülkelerde ilk sırada yer aldı.

Omicron varyantıyla birlikte yeniden Kovid-19 pandemisinin merkez üssüne dönüşen Avrupa'da ortaya çıkan tablo, yaygın aşılamanın ölüm oranlarını düşürmede ne kadar etkili olduğunu da gözler önüne seriyor.

Politico'nun yayınladığı analize göre aşılama oranının en düşük düzeyde kaldığı Romanya ve Bulgaristan, 2021'in son çeyreğinde ölüm oranının en yüksek olduğu ülkeler olurken, aşılama oranlarının yüzde 80'in üzerinde olduğu Portekiz ve Malta gibi ülkelerde ise ölüm oranları çok daha düşük seviyelerde kaldı.

1 Ekim'deki verilere göre Avrupa'da en yaygın aşılama oranına sahip olan Portekiz'de, yılın son çeyreğinde bir milyon kişide 90 kişilik ölüm oranı gözlenirken, yüzde 81,5'lik aşılama oranına sahip Malta'da ölüm oranı 1 milyon kişide 37 olarak ölçüldü.

Aşılama oranının düşük olduğu Doğu Avrupa ülkeleri ise ters orantılı olarak yüksek oranda ölümlere sahne oldu. Nüfusunun yüzde 46,1'i aşılı olan Letonya'da 1 milyon kişi başına 959 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 41,5 aşılama oranına sahip Slovakya'da ölüm oranı 1 milyon kişide 697 olarak kaydedildi.

Listenin son iki sırasında yer alan Romanya'da ölüm oranı bir milyon kişide 1126, Bulgaristan'da ise bir milyonda 1412 olarak ölçüldü. Bu iki ülkenin aşılama oranları ise sırasıyla yüzde 28.2 ve yüzde 19.4.