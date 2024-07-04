Rakı, şarap ve biraya da ÖTV zammı geldi

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyonu sonrasında sigara ve alkollü içeceklerdeki ÖTV'ye gelen zamlar fiyat etiketlerine yansımaya başladı. Sigaranın ardından alkollü içeceklere de ilk zam geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun üretici enflasyonunu açıklamasıyla Özel Tüketim Vergisi de güncellendi. Altı aylık üretici enflasyonu olan yüzde 19,49 oranında zam geldi.

6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira ÖTV artışına gidildi. Alkollü içeceklere de ilk zam haberi geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Süryani şaraplarına zam geldiğini açıkladı. Dündar, "Zam yağmuru başladı" diye yazdı. Böylece grubun en pahalı şarabı 2 bin 125 TL olurken en ucuzu 275 TL oldu. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarının da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldiğini hesapladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, 70'lik rakının fiyatının 853 TL'ye yükseldiğini söyledi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından söz konusu hesaplamayı alıntılayarak "70'lik rakıya 78 TL zam demek oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte 90-100 lira zam geçişi olur" dedi. Not: Alkollü içecek markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu ve çok yüklü cezalara tabi olduğu için Haber3.com olarak sigara markalarını yayınlamıyoruz.

GİB resmen ilan etmişti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) dün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu hatırlatarak ÖTV tutarlarının bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamlara yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigara zam miktarı 7,79 TL oldu.

Güncellenen maktu ÖTV tutarlarının ise her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleştiği ve Ocak 2024 başından itibaren petrol ürünleri, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldığı kaydedildi.