  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Alkol sofrasında zam yağmuruna devam! Rakıya yine zam geldi

Rakıya yine zam geldi

Rakıya yine zam geldi

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, zam listesini paylaştı.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna zam geldiğini açıkladı. 

 Aybaş,"Mey zammı" diyerek Twitter'dan listeyi paylaştı. Aybaş, başka bir paylaşımında zammın bazı zincir marketlerde raflara yansıtıldığını belirterek, "249 TL olan Yeni Rakı 283 TL olmuş" dedi.

İşte yeni fiyatlar:

 

Etiketler rakı mey özgür aybaş zam zam geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! 1 tabak bedava ciğer için birbirlerini ezdiler
Ünlü ekonomistten piyasalar için korkutan ''bitkisel hayat'' açıklaması
Borcu olanlara kötü haber: ''Enflasyon nedeniyle tazminat davası açılabilir''
Masumlar Apartmanı satışa çıkarıldı! Sürpriz bir de talibi var
''Kışlık Saray''a komşu 9 saray yavrusu daha geliyor
Gökyüzünde büyüleyen anlar: Kanlı ay tutulması böyle görüntülendi!
İki ilde fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 trans kurtarıldı
Ünlü mankene kedi saldırısı: ''Ayak damarlarımı patlattı''
İrem Derici'den Cem Belevi'ye yaylım ateşi! Demediğin ibırakmadı
Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı