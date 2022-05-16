Rakıya yine zam geldi
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, zam listesini paylaştı.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna zam geldiğini açıkladı.
Aybaş,"Mey zammı" diyerek Twitter'dan listeyi paylaştı. Aybaş, başka bir paylaşımında zammın bazı zincir marketlerde raflara yansıtıldığını belirterek, "249 TL olan Yeni Rakı 283 TL olmuş" dedi.
İşte yeni fiyatlar:
Mey zammı pic.twitter.com/oGenJlXy3Z— Özgür Aybaş 🍺 (@AybasOzgur) May 16, 2022
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