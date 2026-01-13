Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu

Milyonlarca Müslüman'ın büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı fitre miktarını da belirledi. Peki 2026 yılında Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih namazı hangi gün kılınacak? İşte tüm detaylar...

2026 yılında Ramazan ayının birinci günü 18 Şubat Çarşamba gününe denk geliyor. Bu da demek oluyor ki; Müslümanlar 17 Şubat Salı gecesi ilk sahuruna kalkacak ve ilk niyetlerini edecekler.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu de 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını günlük 240 TL olarak belirledi.

Ramazan planlarınızı şimdiden yapabilmeniz için kritik günleri aşağıda özetledik:

Ramazan Başlangıcı: 18 Şubat 2026 Çarşamba

Kadir Gecesi: 14 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Kadir Gecesi Ne Zaman Eda Edilecek?

"Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, 2026 yılında 14 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan'ın 27. gecesine denk gelen bu kutsal gecede camilerde ve evlerde ibadet yoğunluğu yaşanacak.

2026 Ramazan Bayramı Kaç Gün Tatil?

Bu yıl Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor!

Bayramın 1. Günü: 20 Mart Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart Pazar



Hükümetin Perşembe günü (Arife) yarım günü tam güne tamamlayıp tamamlamayacağı henüz netleşmese de, çalışanları şimdiden 3-4 günlük bir tatil planı heyecanı sarmış durumda.

Ramazan 2026 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2026'da ilk oruç ne zaman tutulacak?

2026 yılında ilk oruç, 18 Şubat Çarşamba günü tutulacak.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar akşamı sona erecek.

Fitre miktarı 2026 yılında ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını günlük 240 TL olarak belirledi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi. Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mali bir ibadettir. Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkân sağlar. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar. Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hadislerde fitre miktarı buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 lira olarak belirlenmesine, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi."

