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Ramazan ayının ilk sokağa çıkma yasağı başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 19:00 itibari ile başladı.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle daha önce saat 21.00-05.00'te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, bugünden itibaren hafta içi 19.00­-05.00'te uygulanması kararlaştırılmıştı.

Bu kararla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama yarın saat 05.00'te sona erecek.

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