Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İl İl bayram namazı saatleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı namaz saatlerini duyurdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelindi. Vatandaşlar şimdiden bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki bu sene bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan Perşembe günü. Bayramın birinci günü ise 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor.



İstanbul'da bayram namazı 06.49'da, Ankara'da 06.33'te ve İzmir'de 06.59'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alınan bilgilere göre il il bayram namazı vakitleri şöyle:



"Adana 06.27, Adıyaman 06.15, Afyonkarahisar 06.45, Ağrı 05.54, Aksaray 06.31, Amasya 06.22, Ankara 06.33, Antalya 06.41, Ardahan 05.54, Artvin 05.56, Aydın 06.56, Balıkesir 07.00, Bartın 06.35, Batman 06.03, Bayburt 06.05, Bilecik 06.46, Bingöl 06.05, Bitlis 05.56, Bolu 06.39, Burdur 06.46, Bursa 06.49, Çanakkale 07.01, Çankırı 06.33, Çorum 06.26,

Denizli 06.51, Diyarbakır 06.05, Düzce 06.40, Edirne 06.58, Elazığ 06.12, Erzincan 06.06, Erzurum 06.03, Eskişehir 06.42, Gaziantep 06.17, Giresun 06.10, Gümüşhane 06.07, Hakkari 05.54, Hatay 06.25, Iğdır 05.48, Isparta 06.44, İstanbul 06.49, İzmir 06.59, Kahramanmaraş 06.20, Karabük 06.32, Karaman 06.34, Kars 05.50, Kastamonu 06.28, Kayseri 06.22, Kilis 06.19, Kırıkkale 06.30, Kırklareli 06.56, Kırşehir 06.30, Kocaeli 06.47, Konya 06.40, Kütahya 06.46, Malatya 06.15, Manisa 06.55,

Mardin 06.01, Mersin 06.38, Muğla 06.59, Muş 05.58, Nevşehir 06.29, Niğde 06.30, Ordu 06.17, Osmaniye 06.22, Rize 06.01, Sakarya 06.43, Samsun 06.20, Siirt 06.00, Sinop 06.25, Sivas 06.12, Şanlıurfa 06.13, Şırnak 05.55, Tekirdağ 06.52, Tokat 06.18, Trabzon 06.06, Tunceli 06.11, Uşak 06.48, Van 05.56, Yalova 06.47, Yozgat 06.23, Zonguldak 06.39."