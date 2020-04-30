Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye kararlı mücadelesini sürdürürken, son günlerde gelen veriler virüse karşı başarılı sonuçlar alındığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla birlikte alınan önlemler yavaş yavaş sonuç vermeye başlarken, yetkililer gevşeme olmaması konusunda uyarılarını yineliyor.

Bir yandan normalleşme süreci için çalışmalar yapılırken diğer yandan da havaların ısınması ve yaklaşan Ramazan Bayramı rehavete kapılma konusunda endişe yaratıyor.

Virüse karşı elde edilen başarının bir anda boşa gitmemesi için, hafta sonlarında uygulunan sokağa çıkma kısıtlamasının bir sere daha gündemde olması beklenirken, Ramazan Bayramı için de sokağa çıkma kısıtlaması konuşulmaya başlandı.

BAYRAMDA 9 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI MI OLACAK?

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında 23 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'da bitecek 9 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının seçenekler arasında yer aldığını belirtti.

KRİTİK KARAR 18 MAYIS'TA

9 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının en son seçeneklerden biri olduğunu iddia eden Selvi, verilerin yakından takip edileceğini ve kararın 18 Mayıs'taki kritik Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını yazdı.