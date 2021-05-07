Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak ?

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma yasakları nedeniyle bayramı evinde geçirecek olan herkesin merak ettiği soruya yanıtı Meteoroloji verdi. İşte Ramazan Bayramı'nda gün gün hava tahminleri...

Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın, Karadeniz'in batısı, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Pazar günü ise Marmara'nın batısı dışında söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, iç kesimler ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği, Karadeniz Bölgesinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre bayram arifesinde başlayan hava sıcaklıkları bayramın 1. günü de devam edecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















