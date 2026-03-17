Ramazan Bayramı'nda otobüs biletlerine ''ek sefer'' ayarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanacak yoğunluğu yönetmek adına yeni bir genelge yayımladı. Mevcut tarifeli seferlerin talebi karşılayamayacağı öngörüsüyle, otobüs firmalarına kapasite artırımı imkanı tanındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşacak yolcu yoğunluğunu eritmek için düğmeye bastı. Yapılan düzenlemeyle, şehirler arası otobüs firmaları (B1 ve D1), turizm taşımacılığı yapan araçları (B2 ve D2) ek seferlerde kullanabilecek. İşte 29 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olacak bu düzenlemenin şartları, denetim kuralları ve yolcu hakları....

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre; biletli yolcu taşımacılığı yapan firmalar, turizm amaçlı taşımacılık için yetkilendirilmiş araçları ek seferlerinde kullanabilecek. Bu sayede, bilet bulmakta zorlanan vatandaşlar için alternatif seferler oluşturulacak.

Düzenlemenin Şartları ve Kapsamı

Bakanlık, bu esnekliğin kötüye kullanılmaması için sıkı kurallar getirdi:

Yetki Belgesi Şartı: B1 ve D1 (tarifeli taşımacılık) belge sahipleri, B2 ve D2 (turizm/grup taşımacılığı) belgeli araçları kiralayabilecek.
Kapasite Sınırı: Sadece 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlar ek seferlerde kullanılabilecek.
Fiyat Tarifesi Sabit: Firmalar, bu ek seferlerde mevcut onaylı ücret tarifelerinin dışına çıkamayacak. (Fahiş fiyat uygulaması yasak).
Denetim: Tüm seferlerin U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi) üzerinden bildirilmesi zorunlu olacak.

Son Gün 29 Mart 2026

Ek sefer imkanı, bayram dönüşlerini de kapsayacak şekilde planlandı. Firmalar, kiraladıkları bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferleri 29 Mart 2026 gün sonuna kadar devam ettirebilecek.

Bakan Uraloğlu: "Vatandaşımızın Mağdur Olmasını İstemiyoruz"

Bayram dönemlerinde talebin olağan kapasitenin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, "Sorumluluk firmalarda olmak kaydıyla bu esnekliği sağladık. Amacımız vatandaşlarımızın bayramı sevdikleriyle huzur içinde geçirmesini sağlamak" dedi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi?
İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler Evinde su sandığı sıvıyı içen adam hayatını kaybetti Evinde su sandığı sıvıyı içen adam hayatını kaybetti Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş AK Parti'ye geçen belediye başkanından olay iddia: ''Özgür Özel eşimi arayıp...'' AK Parti'ye geçen belediye başkanından olay iddia: ''Özgür Özel eşimi arayıp...'' Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin!
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olmalı anketinde sürpriz isim! Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olmalı anketinde sürpriz isim! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! AYM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesine fren AYM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesine fren Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!