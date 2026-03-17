Ramazan Bayramı'nda otobüs biletlerine ''ek sefer'' ayarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşacak yolcu yoğunluğunu eritmek için düğmeye bastı. Yapılan düzenlemeyle, şehirler arası otobüs firmaları (B1 ve D1), turizm taşımacılığı yapan araçları (B2 ve D2) ek seferlerde kullanabilecek. İşte 29 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olacak bu düzenlemenin şartları, denetim kuralları ve yolcu hakları....

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre; biletli yolcu taşımacılığı yapan firmalar, turizm amaçlı taşımacılık için yetkilendirilmiş araçları ek seferlerinde kullanabilecek. Bu sayede, bilet bulmakta zorlanan vatandaşlar için alternatif seferler oluşturulacak.

Düzenlemenin Şartları ve Kapsamı

Bakanlık, bu esnekliğin kötüye kullanılmaması için sıkı kurallar getirdi:

Yetki Belgesi Şartı: B1 ve D1 (tarifeli taşımacılık) belge sahipleri, B2 ve D2 (turizm/grup taşımacılığı) belgeli araçları kiralayabilecek.

Kapasite Sınırı: Sadece 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlar ek seferlerde kullanılabilecek.

Fiyat Tarifesi Sabit: Firmalar, bu ek seferlerde mevcut onaylı ücret tarifelerinin dışına çıkamayacak. (Fahiş fiyat uygulaması yasak).

Denetim: Tüm seferlerin U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi) üzerinden bildirilmesi zorunlu olacak.

Son Gün 29 Mart 2026

Ek sefer imkanı, bayram dönüşlerini de kapsayacak şekilde planlandı. Firmalar, kiraladıkları bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferleri 29 Mart 2026 gün sonuna kadar devam ettirebilecek.

Bakan Uraloğlu: "Vatandaşımızın Mağdur Olmasını İstemiyoruz"

Bayram dönemlerinde talebin olağan kapasitenin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, "Sorumluluk firmalarda olmak kaydıyla bu esnekliği sağladık. Amacımız vatandaşlarımızın bayramı sevdikleriyle huzur içinde geçirmesini sağlamak" dedi.

DHA